日経225オプション5月限（27日日中） 2万円プットが出来高最多143枚
27日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1485枚だった。うちプットの出来高が1144枚と、コールの341枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の143枚（変わらず32円）。コールの出来高トップは5万7000円の50枚（40円高890円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 0 3 72500
5 +2 12 69000
8 +3 18 68000
4 +4 24 67000
3 -9 36 66000
2 +6 55 65000
14 -3 65 64000
3 -9 99 63000
19 -1 159 62000
1 -35 144 61625
2 -43 151 61500
1 -48 166 61250
1 -50 174 61125
19 +9 240 61000
1 246 60875
2 234 60750
1 -26 245 60625
6 +26 285 60500
1 -73 224 60375
2 281 60250
22 -66 294 60125
34 +30 340 60000
1 282 59750
1 365 59500
16 +35 485 59000
1 510 58875
3 +45 575 58500
1 560 58250
1 +35 630 58125
5 +90 715 58000
3 -15 680 57875
1 +35 840 57375
1 780 57250
2 +40 860 57125
50 +40 890 57000
3 980 56875
4 910 56750
1 -15 950 56625
2 1095 56500
2 1035 56375
35 -165 1210 56000
1 1235 55750
2 1450 55625
5 -300 1340 55500
1 1505 55375
1 1425 55250
1 1475 55125
23 -30 1545 55000
2 -100 1825 54750
1 1505 54625
3 1945 54500
1 1610 54375
2 +115 2135 54000
53750 2830 1
1 2330 53625
53500 2905 +155 1
2 2295 53375
1 2360 53250 2600 -40 1
2 -465 2505 53000 2530 35
52875 2440 1
52750 2390 1
52000 2135 +265 2
51500 2070 +185 2
50125 1645 +150 2
50000 1485 +20 23
