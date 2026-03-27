BS-TBSは、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の男女日本戦全試合を、BS-TBSと地上波TBS系列で放送することを発表した。

6月3日（水）に開幕するVNL。BS-TBSでは、4日（木）にカナダで行われる女子の日本代表vsフランス代表の試合を皮切りに、海外予選ラウンドの男女日本戦全試合を放送する。なお、放送時間などの詳細は未定だ。

また、Asue アリーナ大阪を会場に行われる予選ラウンド第3週の日本ラウンドについては、男女日本戦全試合が地上波TBS系列で生放送されることがすでに発表されている。

2024年大会では男女ともに銀メダルを獲得した日本代表だが、前回の2025年大会では女子が4位、男子が6位でメダルを逃した。今大会では男女とも2年ぶりのメダル獲得に挑む。

・バレーボールネーションズリーグ2026 海外ラウンド放送情報（BS-TBS）



▼女子

■カナダラウンド

6月4日（木）日本代表vsフランス代表

6月6日（土）日本代表vsウクライナ代表

6月7日（日）日本代表vsドイツ代表

6月8日（月）日本代表vsカナダ代表



■フィリピンラウンド

6月17日（水）日本代表vsセルビア代表

6月19日（金）日本代表vsチェコ代表

6月20日（土）日本代表vsドミニカ共和国代表

6月21日（日）日本代表vsイタリア代表



▼男子

■中国ラウンド

6月10日（水）日本代表vsウクライナ代表

6月12日（金）日本代表vsポーランド代表

6月13日（土）日本代表vs中国代表

6月14日（日）日本代表vsスロベニア代表



■フランスラウンド

6月24日（水）日本代表vsセルビア代表

6月27日（土）日本代表vsイラン代表

6月28日（日）日本代表vsアメリカ代表

6月29日（月）日本代表vsフランス代表

