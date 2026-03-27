「人生最高のアニメ…」と海外絶賛、“謎の手紙”がつなぐ青春感動作『縁の手紙』が日本公開へ
LINEマンガのオリジナルウェブトゥーン『縁の手紙』がアニメーション映画化され、2026年秋に日本公開されることが決まった。配給はコミックス・ウェーブ・フィルムで、新宿バルト9ほか全国で上映予定。
【動画】2026年秋公開・アニメーション映画『縁の手紙』
原作はHYEONA CHOによる全10話の作品。心に傷を負った少女が転校先で見つけた“謎の手紙”をきっかけに、他者との出会いと成長を描く物語で、叙情的な作画や繊細な演出が支持を集めてきた。
映画版は英題「Your Letter」として韓国で公開され、「人生最高のアニメ」などの評価を受け、公開直後に観客動員22万人を突破。監督はYouTube発の短編アニメで注目されたキム・ヨンファンで、本作が長編初監督作となる。
配給を担うコミックス・ウェーブ・フィルムにとっては初の海外劇場アニメ作品。『君の名は。』などで知られる新海誠作品を手がけてきた実績から、日本での展開にも注目が集まる。
公開決定にあわせてティザービジュアルと日本版特報も解禁。AKMUのイ・スヒョンが歌う主題歌「Your Letter」に乗せ、手紙に導かれて変化していく主人公ソリの日常が描かれている。
物語は、いじめをきっかけに転校したソリが、机の中の手紙を手がかりに同級生ドンスンと出会い、その差出人と“本当のメッセージ”に迫っていく青春ストーリー。富川国際アニメーション映画祭で審査員特別賞など3部門を受賞するなど、国際的な評価も得ている。
【動画】2026年秋公開・アニメーション映画『縁の手紙』
原作はHYEONA CHOによる全10話の作品。心に傷を負った少女が転校先で見つけた“謎の手紙”をきっかけに、他者との出会いと成長を描く物語で、叙情的な作画や繊細な演出が支持を集めてきた。
配給を担うコミックス・ウェーブ・フィルムにとっては初の海外劇場アニメ作品。『君の名は。』などで知られる新海誠作品を手がけてきた実績から、日本での展開にも注目が集まる。
公開決定にあわせてティザービジュアルと日本版特報も解禁。AKMUのイ・スヒョンが歌う主題歌「Your Letter」に乗せ、手紙に導かれて変化していく主人公ソリの日常が描かれている。
物語は、いじめをきっかけに転校したソリが、机の中の手紙を手がかりに同級生ドンスンと出会い、その差出人と“本当のメッセージ”に迫っていく青春ストーリー。富川国際アニメーション映画祭で審査員特別賞など3部門を受賞するなど、国際的な評価も得ている。