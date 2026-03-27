獲物をくわえたスピノサウルス・ミラビリスのイラスト/Dani Navarro/University of Chicago

（CNN）約9500万年前に生息していた新種のスピノサウルスがニジェールで発見され、頭骨とあごの化石から、頭頂部に大きな骨のとさかを持っていたことが分かった。この生物は「スピノサウルス・ミラビリス」と命名され、スピノサウルス属では100年以上ぶりに特定された新種となる。

先月19日に科学誌「サイエンス」に掲載された研究によれば、この先史時代の生物は、背中に帆のような構造を持つ巨大な魚食恐竜「スピノサウルス・エジプティアクス」の近縁種と考えられる。スピノサウルス・エジプティアクスは1915年、ドイツの古生物学者エルンスト・シュトローマー氏によって初めて記載された。

今回の発見は、スピノサウルスをめぐる長年の議論に一つの答えを示す可能性がある。すなわち、獲物を追って水に飛び込んで泳ぐ海洋型の捕食者だったのか、それともサギのように水辺に立ち、浅瀬で魚を狙う存在だったのかという点だ。

この研究の筆頭著者で、シカゴ大学の生物学・解剖学教授ポール・セレーノ氏は、新たな研究結果はスピノサウルスが「地獄のサギ」と呼べる存在であったことを示していると指摘した。つまり、水陸両生的に水辺で狩りを行い、外見はサギに似る一方で、はるかに巨大で恐ろしい存在だったという。

新たに特定された化石によると、この生物は魚を捕らえるのに適した細長い吻（ふん）、頭部を突き刺すように動かせる首、さらに浅い水の中で狩りをできるほど長い脚を備えていたとみられる。

研究チームが頭部、首、後肢の比率を成体のアオサギと比較したところ、一連の類似点からスピノサウルスは開けた水辺や川岸で獲物に忍び寄って仕留めるのに適応していたことが示唆された。

セレーノ氏によれば、決定的な証拠となったのは、化石が内陸深くで発見された点だった。これは、この生物が海ではなく、河川や浅い水域に沿って生活し狩りをしていたことを示唆するという。大陸の中央で海洋適応型の巨大捕食者が見つかるのは、「シカゴでシロナガスクジラが見つかるようなもの」だという。

特徴的な頭部構造

新たに発見されたスピノサウルス・ミラビリスは、スピノサウルス・エジプティアクスと同様に頭部に骨のとさかを持っていたが、その形状はより顕著で際立っていた。

英エディンバラ大学の古生物学者スティーブ・ブルサッテ氏は電子メールで、「エルビス・プレスリーのリーゼントヘアのように、頭から突き出した派手な骨のとさかだ」と表現した。同氏は本研究には関与していない。

セレーノ氏はこのとさかについて、「武器としては非常に不向きだ」と指摘した。位置が不自然で、ややもろく、左右非対称であることから、戦闘用途ではなく見せびらかしや合図、あるいは性的アピールに使われた可能性が高いという。

このとさかの違いは、今回の化石がスピノサウルス属の別種であることを裏付ける要因の一つとなった。

また、スピノサウルス・ミラビリスはスピノサウルス・エジプティアクスと比べて下あごの位置が低く、歯がかみ合う構造を持っていた。これは滑りやすい魚をしっかり捕らえるのに適しているとセレーノ氏は説明する。

巨大捕食恐竜研究の「ルネサンス」

今回の研究は、スピノサウルスの進化についても新たな光を当てている。その進化は3段階に分かれる可能性がある。ジュラ紀には魚を捕らえる頭骨が出現し、白亜紀前期には古代テチス海周辺の主要な捕食者となり、白亜紀後期の直前には大西洋の形成に伴って最大級の体格に達し、北アフリカや南米で浅瀬の待ち伏せに特化した捕食者へと進化したという。

ブルサッテ氏は、「長らく謎に包まれてきた恐竜だが、新たな化石の発見のたびに、その実像が徐々に明らかになっている」と語る。

セレーノ氏はまた、最新技術が研究を大きく加速させた点を強調した。研究チームは数百枚の写真を撮影し、3次元モデルを作成。とさかやあごの断片をデジタル上で操作することで、頭骨の復元を進めた。

米ジョンズ・ホプキンス大学のマテオ・ファブリ助教は、この発見を巨大捕食恐竜研究の「ルネサンス」と評価した。同氏も研究には関与していない。一方で、化石が断片的であるため新種の特定は容易ではないとも指摘した。「研究に使える情報が少なく、この動物の実際の解剖学的構造には多くの疑問が残る」と述べた。

シカゴの子ども博物館にはスピノサウルスの頭骨模型が展示されており、子どもたちがその姿を間近に見る機会となっている。

セレーノ氏にとって、今回の化石は単なる科学的発見にとどまらず、次世代に発見の驚きと魅力を伝えるきっかけでもあるという。