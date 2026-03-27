情報番組『サン!シャイン』（フジテレビ系）が、放送開始からわずか1年ほどの3月27日に、最終回を迎えた。

「曜日別に出演していた俳優の武田鉄矢さん、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん、元衆院議員でタレントの杉村太蔵さんなど、レギュラーコメンテーターも顔をそろえました。

番組冒頭、MCの谷原章介さんが、前の時間帯に放送している『めざましテレビ』の伊藤利尋アナとクロストークをするのですが、この日は伊藤アナと谷原さんが同い年だということが話題になり、盛り上がりました。

伊藤アナが《『サン!シャイン』のみなさん、最後の放送になりますね》と語りかけると、谷原さんが《そ、そうなんですか?》と応じていました。番組での発言が炎上してしまうこともあった谷原さんですが、相変わらず“空気が読めない人”であることを知らしめた最終回でした」（芸能担当記者）

最終回なので、本来ならスタジオ出演者は暗くなりがちだが、谷原がひとり、変わらぬ明るさをみせるのは『サン!シャイン』終了の2日後、3月29日に同局でスタートする『SUNDAYブレイク.』のMCが決まっているからだろうか。

「新番組はメインキャスターの谷原さんに加え、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介さん、同局の鈴木唯アナがそれぞれスペシャルキャスター、キャスターを務めます。

番組ホームページには《大相撲、野球、麺、時計、車など多趣味で、何にでも好奇心旺盛な谷原だからこそニュースからエンタメ、スポーツまで幅広く舵取り役として盛り上げる》と谷原さんの“役どころ”が書かれていますが、局内からは『なぜまた谷原なのか?』といった、再起用に対して不満とも取れる声も聞こえてきます」（フジテレビ関係者）

たしかに『めざまし8』、『サン!シャイン』と、谷原がMCを務めたフジテレビの情報番組は視聴率もいまひとつだったことを考えると、こうした批判もむべなるかな、といったところだ。

「フジテレビとしては両番組を担当中、ドラマ出演を控えるなどしていた谷原さんに対して『申し訳ない』という気持ちがあるのだと思います。しかし、新番組が放送される日曜朝の7時、8時台は『サンデーモーニング』（TBS系）を筆頭に『シューイチ』（日本テレビ系）、『グッド!モーニング』（テレビ朝日系）が放送されている、激戦の時間帯。ここに食い込むのはたいへんです」（芸能ジャーナリスト）

谷原には奮闘を期待したい。