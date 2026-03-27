日本のF組に入ってくるのはスウェーデンかポーランド

今年6月に行われるサッカーの北中米ワールドカップの、出場枠を争う欧州プレーオフの準決勝が、現地26日に行われた。本大会で日本と同組になるグループFの1枠を懸けた争いではFIFAランキング41位のスウェーデンと33位のポーランドが決勝に駒を進めた。日本のファンからは、厳しすぎる1次リーグの組み合わせを不安視する声が上がっている。

スウェーデンはウクライナに3-1、ポーランドはアルバニアに2-1で勝利した。決勝は31日に行われ、勝者がW杯の1次リーグF組に入り、日本と6月25日（日本時間26日）の第3戦で対戦する。

日本は現在FIFAランキングで19位。W杯の抽選ではポット2に入った。本大会の1次リーグで対戦するのは、この2か国のどちらかに加え、同7位のオランダと46位のチュニジアだ。

この組み合わせを見た日本のファンからはXに「強すぎないか… POT2になった意味よ」「スウェーデンorポーランド同組で地獄組確定と。出場国増えた中で外れクジすぎだろ」などと嘆きの声が並んだ。また「スウェーデンになったらギェケレシュ（アーセナル）だし、ポーランドになったらレヴァンドフスキ（バルセロナ）だし、どっちも嫌だねぇ」と、世界的スターとの対戦を恐れる声もあった。



（THE ANSWER編集部）