濃厚で上品なミルクの味わいに甘酸っぱいいちごの風味がマッチする有楽製菓「ミルクマニアいちご」試食レビュー

濃厚で上品なミルクの味わいに甘酸っぱいいちごの風味がマッチする有楽製菓「ミルクマニアいちご」試食レビュー