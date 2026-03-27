ドバイワールドカップデーが２８日に開催。メインレースであるドバイ・ワールドＣをはじめ、Ｇ１・６レースを含む全９レースが行われる。

９Ｒ・ワールドＣには日本からフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が参戦。昨年３着に敗れた世界ダート最強馬は６番枠からの発走となる。２５日には坂井瑠星騎手を背に追い切りを実施。矢作調教師が「弾むような動きで何の問題もありません」と手応えを口にするように、引き締まった馬体で仕上がりの良さをうかがわせた。昨年は不覚を取ったが、今回は負けられない。

同じく矢作厩舎からは６Ｒ・ゴールデンシャヒーンにアメリカンステージ（牡４歳、父イントゥミスチーフ）が出陣。昨年は６着に敗れたが、ＢＣスプリントでも善戦したスピードは見劣らない。４Ｒ・ＵＡＥダービーには、無傷３連勝で全日本２歳優駿を制したパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が出走。ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）とともに日本勢５連覇を狙う。

５Ｒ・アルクオーツスプリントへ出走するルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）には、Ｇ１初制覇を目指す鮫島克駿騎手が騎乗する。

７Ｒ・ドバイターフに出走するガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）も待望のＧ１タイトルを狙うなど、日本馬６頭は全て目が離せない。

◆ドバイワールドカップデー各レースの発走予定時刻（日本時間）と主な出走馬

２０：４５ １Ｒ ドバイカハイラクラシック・Ｇ１

２１：２０ ２Ｒ ゴドルフィンマイル・Ｇ２

２１：５５ ３Ｒ ドバイゴールドカップ・Ｇ２

２２：３０ ４Ｒ ＵＡＥダービー・Ｇ２

※パイロマンサー、※ワンダーディーン

２３：２０ ５Ｒ アルクオーツスプリント・Ｇ１

※ルガル

２３：５５ ６Ｒ ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１

※アメリカンステージ

２４：３５ ７Ｒ ドバイターフ・Ｇ１

※ガイアフォース、オンブズマン

２５：１０ ８Ｒ ドバイシーマクラシック・Ｇ１

カランダガン

２５：４５ ９Ｒ ドバイワールドカップ・Ｇ１

※フォーエバーヤング、マグニチュード、メイダーン

※は日本調教馬

◆ドバイワールドカップデーＬＩＶＥ配信（予定）

・グリーンチャンネル

※解説は合田 直弘氏ほか

・ｎｅｔｋｅｉｂａＴＶ

※ゲストは藤岡佑介調教師

・ＡＢＥＭＡ

※特別ゲストは武幸四郎調教師、藤田晋オーナー