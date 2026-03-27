アメリカのトランプ大統領は、イランの発電所などへの攻撃を猶予する措置をさらに4月6日まで延長すると表明しました。

アメリカ トランプ大統領

「イランは7日間を求めてきたが、10日間与えた。彼らはとても感謝していた」

トランプ大統領は26日、イランの発電所などへの攻撃を猶予する措置を、アメリカ東部時間の4月6日午後8時＝日本時間7日午前9時まで延長したと表明しました。

その理由について、“イラン側がホルムズ海峡の通過を認める石油タンカーの数を8隻から10隻に増やしたため”だとし、戦闘終結に向けた協議は「順調に進んでいる」と強調しました。

一方で…

アメリカ トランプ大統領

「イランは取引成立を熱望しているが、実現するかは分からない。米国が受け入れるかも分からない」

トランプ氏は、イランが合意しない場合には「徹底的に攻撃し続けるだけだ」とけん制しました。

そのイランへの「最終攻撃」についてニュースサイト「アクシオス」は、アメリカ国防総省がトランプ氏の取り得る複数の選択肢を検討していると伝えました。▼イランの原油輸出の拠点・カーグ島侵攻や、▼ホルムズ海峡の要所・ララク島への侵攻などのほか、▼イラン内陸部での地上作戦や、▼大規模な空爆によるウラン関連施設の破壊も検討されているとしています。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、国防総省が最大で1万人の地上部隊を中東に追加派遣することを検討しているとも伝えています。