【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）

【映像】UEFAも絶賛！谷川のゴール＆アシスト

欧州最高峰の舞台で特大の輝きを放った日本女子サッカー界の若き至宝が、UEFA（欧州サッカー連盟）公式サイトの「戦術分析」の主役に抜擢された。

バイエルン女子に所属するMF谷川萌々子は、日本時間3月26日に開催されたUEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグのマンチェスター・ユナイテッド戦で、1−1で迎えた59分から途中出場。直後の71分に約25mの絶妙なスルーパスでアシストを記録すると、さらに2−2と追いつかれて迎えた84分には劇的な決勝ゴールを奪い、1ゴール・1アシストと大車輪の活躍を見せた。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチと準々決勝ファーストレグのベスト11に選出された圧倒的なパフォーマンスを受け、UEFA公式サイトは『バイエルンの縦への脅威と、谷川萌々子の試合を変えるインパクト』と題したタクティカル分析記事を公開した。

UEFAのテクニカル・オブザーバーを務めるジェンマ・グレンジャー氏（現ノルウェー女子代表監督）は、まず71分のアシストの場面に着目。相手の逆を取って前を向き、FWペルニレ・ハーダーのゴールをお膳立てしたプレーについて、「この質の高さの鍵は、谷川の『ノータッチターン』にある」と指摘。「受けたパスの強弱に基づいた状況判断により、彼女は素早く前を向いてプレーし、相手の2人のセンターバックの間にあるスペースを活用できた。パスのウェイト（強弱）も完璧で、ハーダーが走りながらボールを受けることを可能にした」と絶賛した。

「ファーストタッチで相手を引き付けた」

さらに、自ら起点となってペナルティーエリア内に侵入し、右足でゴールを射抜いた84分の決勝ゴールについても言及。「彼女には状況把握能力とレシーブのスキル、両足でプレーできる技術力、そして展開を変えてからタイミングよく入っていく認知力があった」と、こちらも称賛した。

そのうえで、「彼女はボールを受ける前に『スキャン（首振り）』をし、相手を察知している。そしてファーストタッチでわざと相手DFから逃げる位置にボールを置き、相手を自分に引きつけてから、2回目のタッチで置き去りにしてフリーになっている」と、一瞬の駆け引きの中に隠された高度な戦術的思考を解説した。

女子CLという欧州最高峰の舞台で別格の存在感を放ち、UEFAの分析官すらも唸らせた谷川。準決勝進出を懸けたセカンドレグ（日本時間4月2日）でも、そのパフォーマンスは必見だ。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

