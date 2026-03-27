ケルンに所属するサイード・エル・マラを巡って今夏争奪戦が勃発する可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。



現在19歳の同選手は今シーズンのブンデスリーガで躍動している若手注目株の一人で、ここまではリーグ戦27試合で10ゴール4アシストを残している。



そんなエル・マラには日本代表FW三笘薫が所属するブライトンが獲得に熱心で、1月に3000万ユーロのオファーを提出したが、ケルンはこれを拒否していた。それでもエル・マラの代理人でもある両親はファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームが成長の場としてぴったりだと感じており、ブライトンが新天地の有力候補になっているようだ。





しかし、ドイツ代表にも名を連ねるエル・マラには多くのクラブが注目しているようで、ブライトンに続き、チェルシーやニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムなどプレミアクラブが獲得に興味を持っている模様。さらにバイエルンとドルトムントも注視しているという。現行契約は2030年までで、契約解除条項などもないため、ケルンはエル・マラの獲得にクラブレコードの移籍金を要求する模様。総額4000万ユーロを超える移籍金になる可能性もあるようだ。ケルンで躍動するエル・マラには多くのクラブが注目しているが、今夏ステップアップを遂げるのか。