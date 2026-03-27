今季ブンデスで10Gの19歳は今夏ステップアップ濃厚？ ブライトンに続きチェルシーやバイエルン、ニューカッスルらもケルンの逸材獲得へ
ケルンに所属するサイード・エル・マラを巡って今夏争奪戦が勃発する可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。
現在19歳の同選手は今シーズンのブンデスリーガで躍動している若手注目株の一人で、ここまではリーグ戦27試合で10ゴール4アシストを残している。
そんなエル・マラには日本代表FW三笘薫が所属するブライトンが獲得に熱心で、1月に3000万ユーロのオファーを提出したが、ケルンはこれを拒否していた。それでもエル・マラの代理人でもある両親はファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームが成長の場としてぴったりだと感じており、ブライトンが新天地の有力候補になっているようだ。
現行契約は2030年までで、契約解除条項などもないため、ケルンはエル・マラの獲得にクラブレコードの移籍金を要求する模様。総額4000万ユーロを超える移籍金になる可能性もあるようだ。
ケルンで躍動するエル・マラには多くのクラブが注目しているが、今夏ステップアップを遂げるのか。
身体の使い方が上手すぎる— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 21, 2026
エル・マラがロングボールをコントロールから
長い右足を振り抜く股抜きショット
ブンデスリーガ第27節
ケルン×ボルシアMG
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