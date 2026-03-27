フジテレビは２７日、東京・台場の同局で社長会見を行い、清水賢治社長がほぼ生放送となる平日の番組編成について言及した。

同局は４月の番組改編で平日は１４時間の生放送が続く。火曜にいたっては、２時間生放送の新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（後７時）を含めた約１６時間連続の生放送という異例の編成になる。

動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」などの隆盛に対して、清水社長は主力番組の「めざましテレビ」「ノンストップ！」を例に「彼らが持っていないベルト（帯）の番組」と放送の意義を強調。「住んでいる人の生活に密着できる番組。生活に根ざした番組が支持されることは、テレビの価値を示していく上でとても重要なこと。この番組があってよかったな、と思われることが大事」と語った。

さらに、「世代を超えて見ることで議論を巻き起こしていくという風潮は、まだまだ残っている。見ていることで身近にあった問題が解決したら、テレビの信頼度が増す」と説明。「信頼されるメディアは人に見られることが一番大事」と述べた。