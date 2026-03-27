GUESS×ヒョンジン新キャンペーン♡進化するデニムスタイルに注目

グローバルブランドGUESSが、Stray Kidsのヒョンジンを起用した最新キャンペーンを発表♡デニムを軸にした新しいスタイル提案は、今の時代の空気感を映し出す注目のコレクションです。シンプルなのに洗練された着こなしと、ヒョンジンの存在感が融合し、ブランドの魅力をさらに引き立てます。ファッション好きなら見逃せない最新ビジュアルをチェックしてみて♪

ヒョンジンが体現する新たな魅力

今回のキャンペーンの主役は、Stray Kidsのヒョンジン。彼の洗練されたスタイルと圧倒的な存在感が、GUESSの持つ「若さ」「自由」「冒険心」といった価値観を新たな視点で表現しています。

シンプルなスタイリングの中でも、自然体でありながら強い印象を残す姿は、まさに次世代のアイコンといえる存在です。

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デニムスタイルの進化に注目

今回のコレクションでは、GUESSの伝統であるデニムスタイルを現代的にアップデート。

ホワイトTシャツとデニムというミニマルなコーディネートをベースに、ワイドレッグやブーツカットなど多様なシルエットを取り入れています。

さらにシャツやフーディー、リンガーTシャツを組み合わせることで、自由でエネルギッシュなスタイルを演出。日常にも取り入れやすいのに、しっかりトレンド感を感じられるのが魅力です。

グローバル展開にも注目

このキャンペーンは、韓国主導のクリエイティブアプローチで制作され、ヒョンジンの個性を最大限に活かしたビジュアルに仕上がっています。

2026年4月1日より、GUESSおよびGUESS JEANSの店舗や公式オンラインストアで順次展開される予定。ブランドの新たなフェーズを象徴するプロジェクトとして、世界中から注目を集めています。

新しいデニムスタイルを楽しんで♡

ヒョンジンが魅せるGUESSの新キャンペーンは、シンプルながらも奥行きのあるスタイルが魅力♡

トレンド感と着こなしやすさを兼ね備えたデニムコーデは、日常にも取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

これからの季節にぴったりなスタイリングを参考に、自分らしいファッションを楽しんでみてくださいね♪