フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー出演していた「Live News イット!」（月〜金曜後3・42）平日版からの“卒業”と4月から週末版のメインキャスターを務めることを報告した。

「イット!」平日版は26日が最後の出演となり、ガチャピンと涙で抱き合うショットなどを投稿。「2016年から担当してきた平日夕方のニュース番組。昨日が最後の出演でした。『みんなのニュース』『プライムニュース イブニング』『イット！』気づけば3つの番組で、10年間お世話になりました」と感謝を伝えた。

「そのほとんどが、現場からの生中継でした。人力車で全国を旅した『木村拓也の上を向いて歩こう』全国各地からお届けした『木村アクティブ中継』そして、自ら立ち上げた『木村拓也のニュースちょい先』」と番組のコーナーを振り返り、「仲間たちとチームで仕事をするのがとても好きです。スタッフたちと試行錯誤しながら企画を作った時間。そして何より、各地で出会った皆さんから伺った想い。日々、地道に積み重ねてきた経験のひとつひとつが、キャスターの土台になっています」と思いを披露。

「これからは『イット！』土日のメインキャスターとして、みなさんの顔を思い浮かべながら、丁寧に、まっすぐ、ニュースをお伝えします」と意気込みを記し、「引き続き、よろしくお願いいたします」とメッセージ。ストーリーズでは26日の放送終了後も涙が止まらず、遠藤玲子アナウンサーやガチャピンに気遣われる動画も公開した。

元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔から「お疲れ様 現場に出るアナウンサーが本当に少なくなった中 そこで培った経験は本物です 次のステージにも期待してますよ でも、現場に出ることを忘れないで」とメッセージが届いたほか、フォロワーからも「10年間お疲れ様でした！」「土日も楽しみに待っています」「昨日の木村さんの感極まった涙にこちらももらい泣き」などのコメントが寄せられた。

木村アナは2016年4月から「みんなのニュース」「プライムニュース イブニング」と夕方のニュース番組に出演。19年4月の「イット!」スタート時にメインキャスターを務め、20年9月末からもアクティブキャスター、情報キャスターとして出演してきた。