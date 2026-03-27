「パンどろぼう」リカちゃん、あの衝撃シーン“まずい”も再現 細部まで世界観にこだわった初コラボ
タカラトミーは28日、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、人気絵本シリーズ『パンどろぼう』とコラボレーションした『パンどろぼうだいすきリカちゃん』を発売する。
【写真】衝撃シーン「まずい」を再現した付属品
本商品は、「パンどろぼう」の世界観を全身で表現した特別仕様のリカちゃん。ブラウンのベレー帽や、キャラクターがプリントされたトップス、パンの総柄キュロットなど、作品の温かくユーモラスな雰囲気を再現している。キュロットには、「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」など、作中に登場するパンがあしらわれているのも特徴だ。
さらに、作中のキャラクターをモチーフにしたディテールも随所に盛り込まれている。緑色のスカーフは“パンやのおじさん”のシェフスカーフをイメージし、赤いイヤリングは「パンどろぼう」の鼻を表現したデザインとなっている。
付属品として、有名な衝撃シーン「まずい」を描いたリカちゃんサイズの「パンどろぼう」ミニ絵本も同梱。食パン型のバッグに絵本を入れて遊ぶこともでき、作品の世界観をより楽しめる仕様となっている。
「パンどろぼう」シリーズは2025年に5周年を迎え、ポップアップストアの展開などでも話題を広げてきた。今回のコラボは、子どもはもちろん、大人のファン層にも響く商品として注目を集めそうだ。
1967年に誕生した「リカちゃん」は、時代の流行を取り入れながら進化を続けてきたロングセラーブランド。近年はSNSを通じて支持層を広げており、人気キャラクターとのコラボによって、さらなる広がりが期待される。
【写真】衝撃シーン「まずい」を再現した付属品
本商品は、「パンどろぼう」の世界観を全身で表現した特別仕様のリカちゃん。ブラウンのベレー帽や、キャラクターがプリントされたトップス、パンの総柄キュロットなど、作品の温かくユーモラスな雰囲気を再現している。キュロットには、「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」など、作中に登場するパンがあしらわれているのも特徴だ。
付属品として、有名な衝撃シーン「まずい」を描いたリカちゃんサイズの「パンどろぼう」ミニ絵本も同梱。食パン型のバッグに絵本を入れて遊ぶこともでき、作品の世界観をより楽しめる仕様となっている。
「パンどろぼう」シリーズは2025年に5周年を迎え、ポップアップストアの展開などでも話題を広げてきた。今回のコラボは、子どもはもちろん、大人のファン層にも響く商品として注目を集めそうだ。
1967年に誕生した「リカちゃん」は、時代の流行を取り入れながら進化を続けてきたロングセラーブランド。近年はSNSを通じて支持層を広げており、人気キャラクターとのコラボによって、さらなる広がりが期待される。