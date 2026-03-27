YOSHIKIさんが、今年7月にアメリカ・ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシックコンサートを開催することを発表しました 。



【写真を見る】【 YOSHIKI 】米・ロサンゼルスを代表する名門音楽ホールでの公演を発表「感情的で、力強く、爆発力のあるステージを」



コンサートが開催されるのは現地時間7月16日・17日の2日間で、公演タイトルは「SCARLET NIGHT」と「VIOLET NIGHT」。それぞれ異なるセットリストで構成されるとのことです 。





この公演は、2024年に3度目の頸椎手術を受けたYOSHIKIさんの、アメリカでの本格的な復帰公演となります 。





YOSHIKIさんは「ウォルト・ディズニー・コンサートホールで演奏できることを大変光栄に思います」「この2日間は、自分の中にある回復する力、そしてファンの皆さんとの絆を改めて感じられる時間になると思っています」と述べ、さらに「新しい音やアイデアを模索しながら、感情的で、力強く、そして爆発力のあるステージを届けたい」と、熱いコメントを寄せています 。





【担当：芸能情報ステーション】