27日、プロ野球が開幕します。



WBCの余韻も残る中、次は日本一をかけた戦いが始まります。



秋田ゆかりの選手をピックアップし、今シーズンの注目ポイントをまとめました。



今回ピックアップしたのは6選手です。



昨シーズンの成績を振り返りながら、達成が見込まれる記録などを紹介していきます。

■ヤクルト 石川雅規投手

まずは球界最年長、ヤクルトの石川雅規投手。





■ヤクルト 石山泰稚投手

46歳の石川投手はプロ25シーズン目に突入します。ルーキーイヤーからの24年連続勝利はプロ野球日本記録。名投手の証と言われる通算200勝まであと12に迫っています。そしてもう一つの注目がバッティングです。実は、投手の24年連続安打という日本記録も持っています。来年からセ・リーグにも指名打者制が導入されるため、打席に立つ姿は、今年で見納めかもしれません。投打で記録更新に挑むシーズンに注目です。

続いては、石川投手と同じヤクルトに所属する石山泰稚投手です。



中継ぎ陣の要として昨シーズンは日本プロ野球史上9人目となる100セーブ、100ホールドを達成。



2017年から9年連続で30試合以上に登板するなど、安定した働きを続けています。



次に期待されるのはあと31に迫った通算600試合登板。



名だたる投手たちに肩を並べられるか。



秋田が誇る鉄腕が、大記録に挑みます。

■阪神 石井大智投手

リーグ優勝に貢献してきた阪神の石井大智投手にとっては、試練のシーズンとなりそうです。



昨シーズン、日本プロ野球新記録となる50試合連続無失点を達成し、歴史にその名を刻んだ石井投手。



しかし。



先月のキャンプで左のアキレス腱を断裂。



WBCでの活躍が期待されていましたが、出場を辞退せざるを得ませんでした。



手術を受け、現在は復帰に向けてリハビリを重ねています。



連続無失点記録を継続したまま、昨シーズンを終えた石井投手。



さらなる記録更新とともに、チームの勝利を支える存在として、再びマウンドに立つ日が待たれます。

■オリックス 吉田輝星投手

一方、“復活”をかけたシーズンを迎えるのが吉田輝星投手です。



トレードで日本ハムからオリックスへ移籍したおととしのシーズンは、主に中継ぎとして50試合に登板し、4勝をマーク。



キャリアハイの成績を残しました。



しかし昨シーズンは、開幕前に右肘の手術を受け、登板はありませんでした。



1年間のリハビリを経て、今月行われたオープン戦に登板。



2年ぶりの1軍マウンドへ復活の時が近づいています。

■オリックス 曽谷龍平投手

同じオリックスの曽谷龍平投手にとっては、さらなる飛躍が期待されるシーズンです。



明桜高校出身、プロ3年目の昨シーズンは先発ローテーションの一角として、8勝を挙げた曽谷投手。



今月のWBCでは日本代表としてマウンドに立ち、その実力を世界に証明。



プロ4年目の今シーズンは自身初の2桁勝利を目指します。



若きサウスポーが描く進化の物語から、目が離せません。

■楽天 伊藤樹投手

美郷町出身、楽天の伊藤樹投手は、夢の舞台に立ちます。



仙台育英高校、早稲田大学で力をつけ、去年のドラフト会議で、2位指名を受けた伊藤投手。



持ち味の制球力を武器に早速1軍キャンプに帯同。



オープン戦2試合に登板し、存在感を示しています。



初めてのキャンプを終え、手ごたえをつかんでいます。



伊藤樹投手

「本当にいい経験が積めたなと思いますし、シーズンに向けてかなりいい準備もできていますし、こういう先輩方と一緒に切磋琢磨して自分のレベルを上げていくことに、すごく今野球が楽しい状況なので、あのシーズン入っても、けがのないように1年間駆け抜けたいなと思います」



楽天、2013年以来の日本一へ。



生まれ育った東北・秋田に歓喜の瞬間を呼び込みます。



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27日に始まる143試合のペナントレース。



ベテランからルーキーまで、秋田が育んだ選手たちが、それぞれの目標を胸に戦いに挑みます。



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今年9月には、秋田市のこまちスタジアムで楽天とオリックスが対戦します。



伊藤投手や吉田投手の凱旋登板も見られるかもしれません。



今回紹介した6人以外にも、秋田にゆかりある選手は数多くいます。



今シーズンのプロ野球、それぞれの活躍に注目です。





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