大館市では、市の観光施設「秋田犬の里」に展示されている鉄道車両、通称「青ガエル」の冬囲いが外されました。



今年の一般公開は、来月10日に始まります。



去年12月から“冬眠”していた「青ガエル」。



6年前に、東京の渋谷駅前から、大館市の観光施設、「秋田犬の里」に移設された鉄道車両です。



冬の間は寒さや雪で車両が劣化するのを防ぐため、冬囲いのシートに覆われます。





27日は、小雨が降る中、約4か月ぶりにシートが取り外され、“冬眠”から目を覚ましました。パンタグラフも再び取り付けられ、一般公開の再開に向け、準備が進められました。現在の東急電鉄などで長年、活躍してきた「青ガエル」。鉄道車両としての役目を終えた後は、渋谷駅前で、観光案内所として使われていました。渋谷のシンボルの1つでしたが、いまではすっかり、大館の“顔”として定着しつつあります。秋田犬の里 佐藤和浩館長「『冬眠中』という表記が見えなくなるほど（雪が）降ってしまいまして『この日が来るんだろうか』と心配するくらいの積雪量であったので、本当に感無量というかきょうを迎えたっていう感じです」「お客様に全景を見ていただけるのかなあということでほっとしている感じです」この冬の厳しい寒さと記録的な大雪を乗り越え、“冬眠”から目を覚ました「青ガエル」。一般公開は、来月10日に始まります。※27日午後5時10分からのABS news every.でお伝えします