coldrain主催フェス「BLARE FEST. 2026」にアドビが協賛ブース初出展！ 世界に一つだけのデザインを作成できる体験に反響
愛知・ポートメッセなごやで開催された、coldrain主催の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」に、アドビが協賛ブースを初出展。来場者が作成したデザインをその場でステッカーやタトゥーシールにしてプレゼントする体験企画を実施し、2日間で約500人が来場した。
【写真】個性が光る！ 参加者が実際に作成したステッカー
■デザイン初心者でも簡単に作成できる！
2月7日、8日に開催された「BLARE FEST. 2026」は、人気ロックバンドcoldrainが、地元・名古屋で主催し豪華アーティストが集結する、熱狂と興奮に包まれる2日間の音楽フェスティバル。2020年、2023年に続いて3回目となった今年は、coldrainをはじめ、10‐FEET、ONE OK ROCK、SiM、［Alexandros］、HEY‐SMITH、LiSA、マキシマム ザ ホルモン、THE ORAL CIGARETTES、そして海外からもMemphis May Fire、House of Protectionなど豪華アーティストが集結した。
今回が初出展となったアドビブースでは、商用利用に安全な生成AIツール「Adobe Firefly」および、誰でも簡単に魅力的なSNSコンテンツ、チラシ、動画などを作成できるデザインツール「Adobe Express」を活用した体験企画を実施。デザイン初心者でも、テンプレートや素材を活用することで、簡単にデザインを作成でき、その場でステッカーやタトゥーシールにして持ち帰ることができる。
Adobe Fireflyを活用したロゴリデザイン企画では、「BLARE FEST.」のロゴをベースに、好みのプロンプトでデザインを作成可能。また、Adobe Expressを使った“マイタイムテーブル”作成企画では、Adobe Expressのテンプレートを使って、フェスへの意気込みや「BLARE FEST. 2026」への想いが伝わるオリジナリティあふれる“マイタイムテーブル”をタトゥーシールにすることで、フェスを盛り上げた。
いずれも、出来上がった作品をSNSに投稿するだけでキャンペーンに参加することができ、フェス2日間と事前キャンペーンを合わせて応募総数は1000件を超えた。事前キャンペーンでは、coldrainのドラマ担当Katsumaが大賞を選定。受賞された15組へ「BLARE FEST. 2026の2日間通し券（電子チケット）」がプレゼントされた。
実際に体験した人からは「音楽フェスで自分のデザインしたものがすぐにもらえるのは新鮮だった」「フェスの隙間時間で作成できるのがよかった。自分の作ったデザインだからより愛着をもつことができた。」など、ポジティブな声が多く見られた。
※coldrain Katsuma、BLARE FEST.実行委員会、アドビのマーケティングマネージャー、轟啓介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■coldrain Katsuma
BLARE FEST.は「音楽のジャンルの壁を壊す」というコンセプトのもと始動しました。今となっては、壁なんてものを感じなくなるほど、様々な音楽やカルチャーがひとつのフェスで共存する時代となったと感じています。こういった新たなクリエイティブツールによって自分の思い描いたものが形になる喜びを来場者に感じてもらえたことは、今後切り離せなくなるであろうAIの能力と、人間特有の感情や思考との共存を促し、表現することに対するハードルや壁も壊すきっかけになるなと思いました。
■BLARE FEST.実行委員会
アドビさんにご協力いただいたことで、当日のブース体験にとどまらず、開催前からBLARE FEST.の熱量を高めることができました。事前に実施した参加型SNSキャンペーンでは、フェス当日を待ちきれない気持ちや、それぞれの“表現”が目に見える形で広がっていくのを実感しました。実際に当日は、事前にデザインを制作して来場される方も多く、会場内でもそれらのアイテムがコミュニケーションのきっかけになっていたことが印象に残っています。
また、来場者の皆さまがAdobe FireflyやAdobe Expressを使って自分だけのアートを生み出し、音楽を楽しむだけでなく、フェスの思い出を“自分だけの作品”として持ち帰る体験が生まれました。こうした取り組みはBLARE FEST.ならではの新しい形となり、主催者としても非常に印象深いものとなりました。フェスのコンセプトである「壁を壊す」というメッセージとも親和性が高く、音楽とクリエイティブが自然に交差する場を共につくれたことに感謝しております。
■アドビのマーケティングマネージャー、轟啓介
想像を超える多くの方々にブースへ足を運んでいただき、熱気あふれるフェスの現場でAdobe FireflyやAdobe Expressを体験いただけたことを心から嬉しく思います。特に印象的だったのは、普段デザインツールに触れる機会が少ないノンプロフェッショナルの方々が、生成AIの力を通じて『自分の中のクリエイティビティ』が形になる瞬間に見せた驚きと笑顔です。Fireflyが、誰もが自由にアイデアを表現できる世界の扉を開くツールになりつつあることを改めて確信しました。
coldrainメンバーの皆様の熱い想いと、生成AIという新しいテクノロジーが融合することで、これまでにないフェス体験を創出できました。SNS施策では、ファンが自ら生成AIで作品を作り、それをアーティストと共有するという『双方向のコミュニケーション』が生まれています。 特に、応募された膨大な作品の一枚一枚にメンバー自らが目を通し、自分たちの世界観に相応しいものを選び抜くというプロセスは、ファンにとって単なる公募以上の意味を持ちました。『自分の表現がアーティストに直接届き、選ばれる』という実感が、テクノロジーを通じてファンとアーティストの距離を劇的に縮める可能性を証明したと感じています。
アドビにとって、クリエイターは常に中心にいます。生成AIはクリエイターに取って代わるものではなく、その可能性を最大化するためのパートナーであるべきです。 私たちは「クリエイターの権利保護」を最優先に掲げ、著作権的にクリーンなデータで学習された Firefly の開発や、コンテンツ認証イニシアチブ（CAI）を通じた「コンテンツクレデンシャル（来歴情報）」の付与など、透明性の高いAIの社会実装に全力で取り組んでいます。アーティストとAIが共に未来を創る「幸せな関係」を守り続けることが、私たちの使命です。
【写真】個性が光る！ 参加者が実際に作成したステッカー
■デザイン初心者でも簡単に作成できる！
2月7日、8日に開催された「BLARE FEST. 2026」は、人気ロックバンドcoldrainが、地元・名古屋で主催し豪華アーティストが集結する、熱狂と興奮に包まれる2日間の音楽フェスティバル。2020年、2023年に続いて3回目となった今年は、coldrainをはじめ、10‐FEET、ONE OK ROCK、SiM、［Alexandros］、HEY‐SMITH、LiSA、マキシマム ザ ホルモン、THE ORAL CIGARETTES、そして海外からもMemphis May Fire、House of Protectionなど豪華アーティストが集結した。
Adobe Fireflyを活用したロゴリデザイン企画では、「BLARE FEST.」のロゴをベースに、好みのプロンプトでデザインを作成可能。また、Adobe Expressを使った“マイタイムテーブル”作成企画では、Adobe Expressのテンプレートを使って、フェスへの意気込みや「BLARE FEST. 2026」への想いが伝わるオリジナリティあふれる“マイタイムテーブル”をタトゥーシールにすることで、フェスを盛り上げた。
いずれも、出来上がった作品をSNSに投稿するだけでキャンペーンに参加することができ、フェス2日間と事前キャンペーンを合わせて応募総数は1000件を超えた。事前キャンペーンでは、coldrainのドラマ担当Katsumaが大賞を選定。受賞された15組へ「BLARE FEST. 2026の2日間通し券（電子チケット）」がプレゼントされた。
実際に体験した人からは「音楽フェスで自分のデザインしたものがすぐにもらえるのは新鮮だった」「フェスの隙間時間で作成できるのがよかった。自分の作ったデザインだからより愛着をもつことができた。」など、ポジティブな声が多く見られた。
※coldrain Katsuma、BLARE FEST.実行委員会、アドビのマーケティングマネージャー、轟啓介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■coldrain Katsuma
BLARE FEST.は「音楽のジャンルの壁を壊す」というコンセプトのもと始動しました。今となっては、壁なんてものを感じなくなるほど、様々な音楽やカルチャーがひとつのフェスで共存する時代となったと感じています。こういった新たなクリエイティブツールによって自分の思い描いたものが形になる喜びを来場者に感じてもらえたことは、今後切り離せなくなるであろうAIの能力と、人間特有の感情や思考との共存を促し、表現することに対するハードルや壁も壊すきっかけになるなと思いました。
■BLARE FEST.実行委員会
アドビさんにご協力いただいたことで、当日のブース体験にとどまらず、開催前からBLARE FEST.の熱量を高めることができました。事前に実施した参加型SNSキャンペーンでは、フェス当日を待ちきれない気持ちや、それぞれの“表現”が目に見える形で広がっていくのを実感しました。実際に当日は、事前にデザインを制作して来場される方も多く、会場内でもそれらのアイテムがコミュニケーションのきっかけになっていたことが印象に残っています。
また、来場者の皆さまがAdobe FireflyやAdobe Expressを使って自分だけのアートを生み出し、音楽を楽しむだけでなく、フェスの思い出を“自分だけの作品”として持ち帰る体験が生まれました。こうした取り組みはBLARE FEST.ならではの新しい形となり、主催者としても非常に印象深いものとなりました。フェスのコンセプトである「壁を壊す」というメッセージとも親和性が高く、音楽とクリエイティブが自然に交差する場を共につくれたことに感謝しております。
■アドビのマーケティングマネージャー、轟啓介
想像を超える多くの方々にブースへ足を運んでいただき、熱気あふれるフェスの現場でAdobe FireflyやAdobe Expressを体験いただけたことを心から嬉しく思います。特に印象的だったのは、普段デザインツールに触れる機会が少ないノンプロフェッショナルの方々が、生成AIの力を通じて『自分の中のクリエイティビティ』が形になる瞬間に見せた驚きと笑顔です。Fireflyが、誰もが自由にアイデアを表現できる世界の扉を開くツールになりつつあることを改めて確信しました。
coldrainメンバーの皆様の熱い想いと、生成AIという新しいテクノロジーが融合することで、これまでにないフェス体験を創出できました。SNS施策では、ファンが自ら生成AIで作品を作り、それをアーティストと共有するという『双方向のコミュニケーション』が生まれています。 特に、応募された膨大な作品の一枚一枚にメンバー自らが目を通し、自分たちの世界観に相応しいものを選び抜くというプロセスは、ファンにとって単なる公募以上の意味を持ちました。『自分の表現がアーティストに直接届き、選ばれる』という実感が、テクノロジーを通じてファンとアーティストの距離を劇的に縮める可能性を証明したと感じています。
アドビにとって、クリエイターは常に中心にいます。生成AIはクリエイターに取って代わるものではなく、その可能性を最大化するためのパートナーであるべきです。 私たちは「クリエイターの権利保護」を最優先に掲げ、著作権的にクリーンなデータで学習された Firefly の開発や、コンテンツ認証イニシアチブ（CAI）を通じた「コンテンツクレデンシャル（来歴情報）」の付与など、透明性の高いAIの社会実装に全力で取り組んでいます。アーティストとAIが共に未来を創る「幸せな関係」を守り続けることが、私たちの使命です。