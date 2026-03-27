【あすから】ムン・ガヨン×キム・ドンウクの切ないラブロマンス 韓国ドラマ『その男の記憶法』放送開始＜キャスト・あらすじ＞
俳優のムン・ガヨン、キム・ドンウクが主演する韓国ドラマ『その男の記憶法』（全23話）が、あす28日よりBS12 トゥエルビで放送される。（毎週土曜 後1：00〜3：00※2話連続放送）
【場面ショット】キム・ドンウク、ムン・ガヨンの手を取り…
『女神降臨』のムン・ガヨン、『客 −ザ・ゲスト−』のキム・ドンウクが主演する同作。過剰記憶症候群によって、1年365日、8760時間を全て記憶する“超ド級のキャスター”と、情熱的に気ままに生きる“トップ俳優”の予測不可能、統制不可能な切ないラブロマンスとなっている。
■第1話あらすじ
率直な物言いで人気の国民的アンカー、ジョンフン。彼は幼い頃から全てを記憶し、忘れることができない過剰記憶症候群を患っており、恋人を目の前で亡くした過去に今も苦しんでいた。一方、天真爛漫でお騒がせ俳優のハジンは2人の俳優との熱愛報道が出てしまい、所属事務所は対応に追われていた。ある日、火災が起きたファランデパートのオ会長がジョンフンの番組に出演することになり…
■役名／キャスト
イ・ジョンフン／キム・ドンウク
ヨ・ハジン／ムン・ガヨン
ユ・テウン／ユン・ジョンフン
ヨ・ハギョン／キム・スルギ
チェ・ヒサン／チャン・ヨンナム
■スタッフ
演出：オ･ヒョンジョン、イ・スヒョン
脚本：キム・ユンジュ、ユン・ジヒョン
【場面ショット】キム・ドンウク、ムン・ガヨンの手を取り…
『女神降臨』のムン・ガヨン、『客 −ザ・ゲスト−』のキム・ドンウクが主演する同作。過剰記憶症候群によって、1年365日、8760時間を全て記憶する“超ド級のキャスター”と、情熱的に気ままに生きる“トップ俳優”の予測不可能、統制不可能な切ないラブロマンスとなっている。
率直な物言いで人気の国民的アンカー、ジョンフン。彼は幼い頃から全てを記憶し、忘れることができない過剰記憶症候群を患っており、恋人を目の前で亡くした過去に今も苦しんでいた。一方、天真爛漫でお騒がせ俳優のハジンは2人の俳優との熱愛報道が出てしまい、所属事務所は対応に追われていた。ある日、火災が起きたファランデパートのオ会長がジョンフンの番組に出演することになり…
■役名／キャスト
イ・ジョンフン／キム・ドンウク
ヨ・ハジン／ムン・ガヨン
ユ・テウン／ユン・ジョンフン
ヨ・ハギョン／キム・スルギ
チェ・ヒサン／チャン・ヨンナム
■スタッフ
演出：オ･ヒョンジョン、イ・スヒョン
脚本：キム・ユンジュ、ユン・ジヒョン