桜満開目前！「うえの桜祭り」これからも花が咲き誇る…27日は午後5時〜9時は提灯に明かり、夜桜も満喫

気象庁的には27日はサクラが満開ではなかったということですが、花見が見ごろの時期を迎えています。

「うえの桜祭り」が開催されている上野公園から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

サクラがすっかり咲き誇っていて、ずっと奥まで、ソメイヨシノが続いている桜並木です。

人の数もすごいです。

歩きながら一緒に花見してみましょう。

一番人が足を止める場所では、目の前まで枝が垂れ込めていて、すぐ近くで写真に収めながら、目の前で花びらを見ることができます。

ただ、少し離れて見ると枝先、まだつぼみのところが多いです。

そして、上のほうにいくと、よりつぼみで枝だけというところもあり、これだけ咲いてこんなにきれいなのに、まだまだこのあと満開に向けて花が咲き誇るということになります。

よりきれいな光景がこの後も続くことになります。

お花見のためにシートを広げている人もたくさんいます。

27日は午後5時から午後9時の間、提灯に明かりがつくということで夜桜になるとまた雰囲気が変わるということもあります。

日中も、そして夜も楽しめる状況です。