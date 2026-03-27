3月19日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの石井一成選手にインタビューした模様を放送した。白色の手袋やバットを使う理由、打席での構え方について訊いた。

――手袋やバット、なぜ白色を使っているのでしょうか？

石井「あまり色をつけるとしっくりこないと言いますか、自分が打った時に見える感じが白が好きだったのでバットは白色にしています。手袋も白色がホーム、ビジターでも似合うというのが1番の決め手です」

――身体がすらっとしているので、実況のたびに「清潔感あふれる石井一成」と表現していたのですが、見た目で気を配っている部分はありますか？

石井「まったくないですね（笑）。清潔感なんて言われたことがないので嬉しいです」

――2022年、日本ハム監督就任1年目の新庄剛志監督が、6月のZOZOマリンスタジアムでの試合後に残したコメントが、「石井君は打席のなかでのゆったり感がいい。ポイントを前にした打ち方で、ドライブ気味に飛んでいく打球が好きなんだよね。石井君の場合、当てにいってはダメ」ということなのですが、思い当たる節はありますか？

石井「ずっとボス（新庄剛志）に『引っ張ったら抜けていくし強い打球がいくから、どんな球でも引っ張っていったらいいんじゃない』と言われて、そこから変わりました」

――ドライブ気味に飛んでいく打球を別の言葉で表現するならどんな感じでしょうか？

石井「ドライブはあまりいい打球とされていないのですが、縦回転の打球と言いますか、ホームランバッターが放つ逆回転で伸びていく打球ではなくて、速く下に落ちる。球足が速くなる打球なのですが、自分はリスト打ちで手首をこねる打ち方なので、強く打とうとするとそういう打球が多くなります」

――昨年の7月、新庄監督からケン・グリフィー・ジュニア選手の動画が送られてきたそうですね。「打席で背筋をまっすぐ伸ばして構えてほしい」という目的と聞いています。そのあとにヒットを量産していましたね。

石井「いい感じにボールも見えていましたし、もともと背筋というか背骨をまっすぐに立つ構えのほうが打てていたというか、大学時代でもそういう打ち方だったので、それが少しずつ蘇ってきて自分のものになってきました」

――プロに入ってから背中が丸まってくる傾向にあったのでしょうか？

石井「いろんな打ち方をしていたので、悪く言えば当てにいってしまった感じです」

――背中を丸めて打ったら、空振りかポップフライになってしまうということですか？

石井「そうですね」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー