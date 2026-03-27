お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月27日の放送は、俳優の五頭岳夫氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。

大久保「今日のお客様は、Netflix『地面師たち』のホームレス役で大きな話題となり、様々な作品でご活躍中。現在78歳。俳優の五頭岳夫さんです」

五頭「よろしくお願いします」

大竹「ようこそいらっしゃいました」

大久保「嬉しい。『地面師たち』見てました。すごい印象的な役で」

五頭「ありがとうございます」

大竹「76歳で大ブレイク（笑）」

五頭「そうなんですね、76で。ちょうど撮影してたのが76歳でした」

大竹「そうですか」

五頭「まあ、みんなこんなにブレイクすると誰も思ってなかったんじゃないですか。監督の大根さんまでも言ってますから」

大竹「今回、『生涯現役』というご本をお出しになりました。ご本の中では、ご自身の人生とか、経験とか、めげない心とか、いろんなことが書かれておりますけれども、これは出版社の方から書いてくださいっていうお話があったんですか？」

五頭「そうなんですね。ある映画の打ち上げの時にプロデューサーの友達だと思うんですが、僕のそばに来て「本出しませんか」っていう話になって「ええ？」って」

大竹（笑）

五頭「初めはね、うさんくせえなと思って。いろいろ話を聞いたら、いや、真面目な出版社で、人の背中を押してあげられるような本を作ってるところみたいで。だから、まあ、僕のこの本は、あくまでもシニア世代ということで、その背中を押せるような本にしたいということで。僕もだから、この『生涯現役』っていうのは、なんかありふれて面白くねえなと思ったりもして」

大久保「あ、このタイトル？」

五頭「そうそうタイトル」

大竹「ちょっとねえ」

五頭「いろいろ考えて提案したりしたんですけど、結局はそこに落ち着いちゃって」

大竹「結局これに（笑）」

五頭「着地したのがそれだったって」

大竹「決まっちゃいましたか」

大久保「まさにですもんね、まさに生涯現役」

大竹「でも、ご本は最初から最後まで分かりやすくて。一つ一つのエピソードもとても楽しく拝見させていただきました」

五頭「ありがとうございます」

大竹「ずっと役者さんになりたかった」

五頭「いろいろなんですけど。ボク、生まれて半年に親父亡くなってて。だから十何人をお袋が一人で」

大竹「え、半年でお父さん亡くなった」

五頭「2月に生まれて8月に死んでますから」

大竹「そうですか。何人兄弟ですか？」

五頭「ええとね、戸籍上6男6女なんですよ」

大竹「戸籍上って」

五頭「間に、ちっちゃい時に名前がついたけど死んでる子もいれば」

大竹「ああ、なるほど」

五頭「だから戸籍上は6男6女になっている」

大竹「12人！」

五頭「そうですね。仏壇の菩薩の掛け軸の裏見たら…」