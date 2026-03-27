◆センバツ第９日 ▽準々決勝 専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）

３年ぶりのセンバツＶを目指した山梨学院が、専大松戸（千葉）に敗れて４強入りを逃した。最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）は、初戦で左手首を骨折。２回戦以降はベンチで仲間を鼓舞し、チームも投打の軸を欠く難局を乗り越えてきたが、３年ぶりの頂点には届かなかった。

昨夏の甲子園準決勝・沖縄尚学戦では、先発するも初回に右肘内側に違和感を訴え、わずか１６球で降板。今大会は守備時に走者と接触して、左手首を骨折というアクシデントに見舞われた。試合後の囲み取材。「試練を与えてくれる甲子園に対する思いは？」と聞かれると、迷うことなく「自分の考えなんですけど、ここでうまくいったら先がない。そういうところだと思う。うまくいかないからこそ次、またここに戻ってこいという意味でもあると思う。また成長して夏、最後だと思うので絶対に戻ってきたい」と言い切った。

逆境を乗り越え、さらに進化した二刀流を作り上げて聖地に戻ってくる。