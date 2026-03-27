巨人を優勝候補としてきたが

桜の開花・満開のニュースが届くようになった。春の訪れとともに2026年のプロ野球が開幕する。読者の皆さん、今年も私のコラムをよろしくお願いします。

【写真】開幕ローテに新人2人！ 笑顔も爽やかな若手をチェック

さて、恒例の順位予想といきたい。

当コラムは今年で8年目を迎える。私はこれまで巨人をセ・リーグの優勝候補としてきた。OBとして頑張ってほしいという気持ちがあったが、優勝候補に挙げるだけの材料・理由があった。

だが、今年はどうか……初めて巨人を優勝候補から外した。1位：阪神、2位：巨人、3位：DeNA、4位：広島、5位：中日、6位：ヤクルトとした。

阪神が怖いのは主力選手のケガ

阪神の連覇だとみた。昨年優勝したメンバーが顔をそろえる。1番・近本光司から5番・大山悠輔まで固定されており、森下翔太、佐藤輝明が得点源となる。彼らは何年も実績を残している。それに昨年の優勝で自信を持っている。

阿部慎之助監督

問題は6番以降だ。それも中川勇斗、前川右京、小幡竜平、木浪聖也らが控えている。捕手は坂本誠志郎が中心でベテランの伏見寅威の獲得も大きいと思う。

先発陣も強力だ。村上頌樹、才木浩人、大竹耕太郎、高橋遥人、伊藤将司、抑えの岩崎優も健在だ。

リリーフ陣では石井大智のケガによる離脱は痛いが、及川雅貴、桐敷拓馬、湯浅京己らが控えている。穴を埋めるコマはそろっている。

昨年同様、独走の可能性もある。怖いのは主力選手のケガだ。

開幕ローテになぜ新人2人か

2位とした巨人は、その阪神を東京ドームに迎えての開幕3連戦。昨年は8勝17敗と大きく負け越した。試練のスタートだ。

開幕投手はドラフト1位左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）、3戦目にはドラフト3位左腕の山城京平（亜大）だという。新人2人の開幕ローテ入りは1962年の城之内（邦雄）さんと私以来、64年ぶりで話題になっているようだ。（※）

開幕投手候補だった山崎伊織が右肩コンディション不良、戸郷翔征が不調で2軍落ちした。巨人の2枚看板が離脱した。井上温大もファームで調整中だ。新人2人の起用は裏を返せば、それだけチーム事情が苦しいということだ。

62年は藤田（元司）さん、堀本（律雄）さん、伊藤（芳明）さん、中村（稔）さんら力のある投手がそろっていた。監督の川上（哲治）さんは先をにらみ、また阪神のベテラン投手に新人を当てるという策だった。

当時とは状況がまるで違う。新人だ。大きな期待を懸けることはできない。

頼みの2投手は開幕に間に合わず

打線は岡本和真の抜けた穴を埋めることができるのか。4番には新外国人、ボビー・ダルベックが座る。外国人選手は分からない。最初からあてにできないということだ。

阿部慎之助監督がどんなオーダーを組むのか、現時点で予測がつかない。巨人には8回に大勢、9回はライデル・マルティネスという信頼できる2人がいる。そこまでリードしてもっていける展開を作れるのか。

また、間の悪いことに、その頼みの2投手もマルティネスがイラン攻撃の影響による航空機の混雑、大勢はWBC出場の影響で開幕に間に合わない。しばらくブルペンは我慢の日々が続くだろう。

阪神3連戦で仮に3連敗でもしようものなら、阿部監督はおそらく打線をクルクル変えてくるだろう。打線を固定して戦う阪神とは大きな違いだ。

90周年の中日、Aクラスを狙え

3位はDeNAにした。桑原将志が抜けたが蝦名達夫、牧秀悟、佐野恵太、そして筒香嘉智らの強力打線は健在だ。

投手陣はアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソン、トレバー・バウアーが退団した。その穴をどう埋めるかだ。最多勝の東克樹に次ぐ投手の出現が待たれる。

4位は広島だ。ここも得点力不足が指摘されて2年連続で後半戦に失速した原因にもなっている。本塁打を20本以上打てる打者が複数欲しいところだ。

大瀬良大地が故障で開幕に間に合わなかったのは痛い。床田寛樹、森下暢仁の奮起に期待か。

5位は中日にした。今季から本拠地にホームランウイングが登場するが、どう作用するか。これまでは投手力中心の「投高打低」だったが、打に比重が移る。本塁打が出やすくなるのは期待できるが、対戦チームにとってもそうで、打たせて取るタイプの投手には厄介になる。

投手陣は高橋宏斗、金丸夢斗が中心となる。守護神の松山晋也が故障で開幕アウトは痛い。復帰は4月上旬の見込みだという。

中日にとって今年は球団創設90周年、最低でもAクラスを狙いたい。

巨人2位予想はOBとしての願い

6位はヤクルトだ。村上宗隆が抜けた穴は大きく、埋まっていない。山田哲人は今年34歳になる。ドミンゴ・サンタナ、ホセ・オスナの長打力に期待だ。共に来日6年目で日本野球を熟知している。

吉村貢司郎が開幕投手を務める。山野太一が続き、奥川恭伸も本格的な復活を目指す。抑えには星知弥が控える。いずれにせよ投打共により一層の底上げが欲しいところだ。

5点法で6球団を採点すると阪神が5点、巨人とDeNA、広島が3点、中日とヤクルトが2点か。巨人を2位と予想したが、展開次第でBクラスもある。阪神1強のいま、2位以下がどう転んでも不思議ではない。

巨人の2位はOBとしての願いでもある。まずは開幕3連戦をしのいで、いいスタートを切ってもらいたい。

パはやはりソフトバンク3連覇か

パ・リーグはソフトバンクがリーグ3連覇達成とみた。有原航平が日本ハムに移籍したが、リバン・モイネロ、上沢直之、大関友久の3人は安定している。野手もいつの間にか若手が台頭してくる。選手層は分厚い。

私の予想は、1位：ソフトバンク、2位：日本ハム、3位：オリックス、4位：楽天、5位：ロッテ、6位：西武。

ソフトバンクを追うのは日本ハム。昨年は優勝に一歩及ばなかったが、今年も同じ展開になるのではないか。激しいレギュラー争いがチームを活性化させる。

3位以下はどこのチームが来ても不思議ではない。ソフトバンクと日本ハムに迫るには戦力的に荷が重い。

セ・リーグ、そしてパ・リーグも最初の30試合で今季の優勝争いの形が見えてくる。私には、30試合消化時点で阪神が3、4位にいる姿が想像できない。

（※）この年は川上監督の2年目。前年、日本麦酒（現サッポロビール）から入団した22歳の城之内はオープン戦で7試合に登板して4勝0敗、33回投げて自責点は1。川上監督は4月7日の対阪神戦（後楽園）での開幕投手に抜てきした。3回に3安打と犠飛で2点を許し、5回まで投げて中村稔にバトンタッチ。合格点だったものの、打線は小山正明の前に1得点、1対2で敗れた。

第2戦には高卒ルーキーの柴田が先発した。投げ合う相手は村山実だった。1回、いきなり並木輝男、藤本勝巳に連続本塁打を浴び、5回にも遠井吾郎に一発を浴びて降板した。試合も村山の前に敗れて開幕2連敗となった。このKОが野手転向の大きなきっかけとなった。

この年の巨人は50年の2リーグ分立後、初のBクラス4位だった。7日の開幕戦では不調の長嶋茂雄に代わって4年目の王貞治がプロ入り352試合目で初めて4番に座った。７月１日の大洋（現ＤeＮＡ）戦で一本足打法デビュー、後半戦は本塁打を量産し、38本塁打で初の本塁打王を獲得、世界の王への足掛かりとなった城之内は24勝12敗で新人王に選出された。

（敬称略）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部