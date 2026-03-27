◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が、開幕戦でメジャー初本塁打を放つ衝撃のデビューを飾りました。日本人メジャーリーガーの歴史の中でも極めて珍しい“快挙”です。

この日、開幕戦に「6番・ファースト」で先発起用された村上選手。第4打席にライトスタンド上段の前面看板に直撃するホームランを放つなど、2打数1安打(1本塁打)1打点2四球という内容で初戦を終えました。

二刀流で世界を席巻する大谷翔平選手でさえ、メジャー初アーチは「2試合目」で、デビュー戦で本塁打は記録していません。現在メジャーで活躍する日本人野手、カブスの鈴木誠也選手、レッドソックスの吉田正尚選手らも、初試合での本塁打は達成していません。

さらに歴史をさかのぼっても、この記録の難しさが分かります。ゴジラの愛称で知られ2009年日本人初のワールドシリーズMVPを獲得した松井秀喜氏、そして安打製造機として名を刻んだイチロー氏も、メジャーデビュー戦での本塁打は記録していません。

日本球界で三冠王にも輝いた村上選手。その長打力はメジャーでも通用するのか注目されてきましたが、開幕戦でいきなり結果を出しました。歴史的な一打から始まったメジャー挑戦。村上選手のバットが、この先どんな記録を打ち立てていくのか、目が離せません。