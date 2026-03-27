９月に行われるアジア大会（名古屋）のマラソン日本代表内定選手記者会権が２７日、都内で行われた。男子の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、山下一貴（三菱重工）、女子の佐藤早也伽（積水化学）、矢田みくに（エディオン）が出席した。

吉田は、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５−２６で優勝し、昨年の世界選手権東京大会に続き代表権を獲得。「本当に感無量。アジア大会に向けては、世界陸上が終わった後から、日本代表でメダルをとるという覚悟で練習をしてきた。金メダルを目指して練習に励んでいきたい」と、決意を込めた。

昨年の世界選手権の経験が生きる。暑さが残る９月のレースも体験済みで「冬場のマラソン練習やレースとは全く別ものだという風に考えなければいけない」と対策していく。「不安を消したくてたくさん練習してしまいがちだが、ここまでレースを積み重ねていると気持ちの余裕も出てくる。一度、国際大会を経験しているのも大きなアドバンテージ。心の余裕を持つことという点は、大きな経験になった」と大舞台で得た糧をアジア大会につなげる。

山下は２月の大阪マラソンで日本人２位の２時間６分１８秒を記録。「当日は厳しい環境下での大会になると予想ができるので、そこで金メダルを目指して走れるように、スタートラインに立てるように練習に励んでいきたい」と意気込んだ。