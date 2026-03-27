日本陸連は２７日、都内でマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５−２６の表彰式を行った。男子は吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、女子は佐藤早也伽（積水化学）が優勝。男女それぞれ上位８選手と、新人賞の矢田みくに（エディオン）が表彰を受けた。

壇上でメダルとトロフィーを受け取った吉田は「本当に光栄に思います。ランキング１番ということで、アジア大会に出場させていただきます。金メダルを目指して引き続き頑張ってまいります」と決意。佐藤は「先日の名古屋ウィメンズが１０回目のマラソン挑戦。節目となる大会でチャンピオンになることができてうれしく思っています。これからも挑戦を続け、結果で恩返しできるように頑張ります」と語った。

矢田は、１月の大阪国際マラソンで、初マラソンの日本新記録（２時間１９分５７秒）をマークし、新人賞に選ばれた。「大阪国際マラソンでは絶え間ない応援でパワーをいただきました。今後はパワーをもらうだけでなく、自分の走りで何かひとつでも勇気や感動を与えられる走りがしたいと思いました」と笑顔だった。

女子は佐藤、矢田、男子は吉田に加え、２月の大阪マラソンで日本人２位の２時間６分１８秒を記録した山下一貴（三菱重工）が日本代表として９月に名古屋で行われるアジア大会に出場する。