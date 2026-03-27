日本ハム・新庄監督「3タテします」フロントを説得してまで用意した“開幕戦の工夫”とダントツ優勝への覚悟

いよいよ3月27日（金）、プロ野球が開幕する。

テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が出演し、ナビゲーターの南原清隆と対談。

昨季2年連続2位に終わり、今季は「ダントツ」でのリーグ優勝を宣言した新庄監督が、王者・福岡ソフトバンクホークス攻略の糸口や今季の打順など、その胸中を余すところなく語った。

テレ朝POSTでは、この対談の模様を全5回に分けて紹介。最終回となる第5回のテーマは「ダントツ優勝への覚悟」だ。

◆「打倒・小久保裕紀」同学年への対抗心と“96勝”の独走計画

南原：「ソフトバンクさんは昨年、序盤こそ苦しみましたが、最後は戦力が整って、8月、9月で一気にいきました。1年を通した戦いについて、新庄監督はどう考えていますか？」

新庄：「ソフトバンクさんは完璧なレギュラーで来てほしいですよ。それに勝ってこそ、僕を監督にしてもらった役割を果たせると思う。打倒ホークスというより、打倒小久保裕紀ですね（笑）」

南原：「同学年ですもんね」

新庄：「彼はたぶん9連覇、10連覇ぐらい目指していると思いますよ。あの球団は日本一しか考えてないので。それは素晴らしいことだけど、まだまだこれからですよ。それに、2位で終わったシーズンって、僕嫌いではないんです。優勝したいという目標があるから。リーグ優勝、日本一になった次の年って何したらいいのってなっちゃう性格なので」

南原：「今年の優勝へのイメージはありますか？ 最後はこうやって勝っているな、というような」

新庄：「ダントツです。96勝。本当は100勝って言いたかったんですけど。シーズン途中で『勝ちすぎて面白くないね』と言われるくらいにいきたい」

南原：「昨年も途中まではそうでしたよ」

新庄：「途中まで（笑）。実は僕、盛り上げるために（ソフトバンクに）『追いついてこないかな』なんて思ってたんです。でも今年はないです。そのままバーッと行かせてもらいます。2位、3位、4位で楽しく順位争いをしてくれたら一応盛り上がるかな」

◆「最後は気持ち」くすぶる選手をスターに変える指揮官の極意

ライバルはソフトバンクだけではない。新庄監督は警戒しているチームとして、千葉ロッテマリーンズを挙げた。

新庄：「（アンドレ・）ジャクソン投手も入ったし…ピッチャー次第じゃないですか。野手は怖い。走塁も上手くなりそう。西岡剛くんがコーチとして入ったでしょ。彼はいい選手だったから、そのへんは叩き込んでいると思うし」

南原：「じゃあ、ライバルは2強と言われるソフトバンク以外にも？」

新庄：「みんな強いですよ。プロ野球選手の集まりですから。めちゃくちゃ上手いのに活躍できない理由は、もう気持ちしかないんです。気持ちの持っていき方が上手い監督は、くすぶっている選手をスターにさせることができる」

南原：「やっぱり最後は気持ちなんですね」

新庄：「間違いない。例えば、家を買いました、子どもが生まれました。打席で『家のローンを払わないとな』って言ってもバットなんて出てこない。『10試合使い続けるからやってみな』って言われるほうがどれだけ楽か」

南原：「やっぱりベンチと野球しているんじゃなくて、相手と野球しなさいということですね」

新庄：「そう。バッターボックスでバッティングフォームと勝負している選手もめちゃくちゃ多いんですよ。いや、その前にピッチャーのボールと勝負しなきゃアカンやろって。ボールに集中しなさいと。このボールを芯にぶつけることだけ考えれば、タイミングは自然と早くなる。そうアドバイスしています」

◆開幕戦の衝撃予告「フロントに直談判して“あること”を変えた」

ダントツ優勝へ。日本ハムは開幕の初戦、敵地に乗り込み、王者ソフトバンクと対峙する。

新庄：「今年のソフトバンク戦はあることを変えてもらったんです。『なるほど。これできたか』というような開幕戦になるんで、ちょっと見ておいてください」

南原：「やっぱり開幕戦って大事ですか？」

新庄：「大事。特に今年はソフトバンクが相手だからめっちゃ盛り上がりますよ」

南原：「1位2位対決ですしね。開幕戦は名刺代わり、今年これでいくよっていう感じ？」

新庄：「いや、『これでいったらペイペイ（ドーム）では勝てないけど、これでいったら勝てるんです』とフロントにお願いして、OKをもらって戦う。開幕戦を見てもらえれば『ああ、こういうことね』とすぐにわかりますよ」

南原：「やっぱり開幕戦はただの一戦じゃないんですね」

新庄：「今までは一戦でした。でも今年は一戦じゃない。2勝1敗じゃダメですね。3タテします」

南原：「相手チームはソフトバンクですよ」

新庄：「だから工夫して戦うんですよ。これをやったら勝てるという工夫はしているので」

南原：「非常に楽しみですね。やっぱり新庄野球って何をするかわからないし、先発投手が完投を目指したり、どこかクラシカルなところがある。そこに自己犠牲の精神を加えて、それもしっかり評価している。今年もプロ野球を盛り上げてください。ありがとうございます！」

新庄：「ありがとうございました！」