柏が九州産業大の新3年生MF岩永創太を獲得!26-27シーズンの加入を発表
柏レイソルは27日、九州産業大のMF岩永創太が26-27シーズンから入団することが内定したと発表した。特別指定選手にも承認。背番号は33をつける。
熊本県出身の岩永は、高校年代でアビスパ福岡のアカデミーに入団。トップチームに2種登録され、J1リーグ戦でベンチ入りも経験した。また九州産業大に進学すると、1年目から2桁得点を記録する活躍をみせた。
4月から3年生なる岩永だが、26-27シーズンからの入団となる。クラブを通じ「柏レイソルという素晴らしいクラブでキャリアをスタートできること、そして夢の舞台でサッカーができることを大変うれしく思っています。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを胸に、チームの勝利に貢献できる選手になれるよう全力で精進していきます」と意気込みを語った。
熊本県出身の岩永は、高校年代でアビスパ福岡のアカデミーに入団。トップチームに2種登録され、J1リーグ戦でベンチ入りも経験した。また九州産業大に進学すると、1年目から2桁得点を記録する活躍をみせた。
4月から3年生なる岩永だが、26-27シーズンからの入団となる。クラブを通じ「柏レイソルという素晴らしいクラブでキャリアをスタートできること、そして夢の舞台でサッカーができることを大変うれしく思っています。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを胸に、チームの勝利に貢献できる選手になれるよう全力で精進していきます」と意気込みを語った。