¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤ÈDJ KOO¤¬¥µ¥·¥á¥·¡ª¥Ñ¥ê¥Ô¤Ê¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¶Ì¿¹¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÊü½Ð
¢£¥Ñー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡È¶Ì¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ô¥ÐDO DANCE¡É¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛDJ KOO¤È¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¥µ¥·¥á¥·¥·¥ç¥Ã¥È¡õTikTok¥À¥ó¥¹①～②
DJ KOO¤¬Kis-My-Ft2¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤È¤Î¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥·¥á¥·¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¾ÆÆù¡ª¡ª¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤´ÈÓ¤¤¤³¤¦¤Í¡Ù¤¬¼Â¸½w2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ñÏÃÃÆ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎDJKOO¤È¹õ¥Ð¥±¥Ï¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤Î¶Ì¿¹¤¬ÊÂ¤ó¤À³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾ÆÆù¥íー¥¹¥¿ー¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç°Ï¤ó¤À»Ñ¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¶Ì¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ô¥ÐDO DANCE¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¶Ì¿¹¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤«ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡ªÂçÊü½Ðw¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£