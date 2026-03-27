■3月30日～4月3日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

● 3月30日――――――――――――　　3銘柄　発表予定

<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] 　　　★

● 3月31日――――――――――――　　8銘柄　発表予定

<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]
<2975> スターマイカ [東Ｐ]
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ]
<3607> クラウディア [東Ｓ]
<7485> 岡谷鋼機 [名Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東Ｓ]
<9651> 日本プロセス [東Ｓ]

● 4月 1日――――――――――――　　2銘柄　発表予定

<5942> フイルコン [東Ｓ]
<6664> オプトエレ [東Ｓ]

● 4月 2日――――――――――――　　6銘柄　発表予定

<2493> イーサポート [東Ｓ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] 　　　★
<3549> クスリアオキ [東Ｐ]
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7545> 西松屋チェ [東Ｐ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]

● 4月 3日――――――――――――　 12銘柄　発表予定

<1376> カネコ種 [東Ｓ]
<1997> 暁飯島工業 [東Ｓ]
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<3321> ミタチ産業 [東Ｓ]
<3333> あさひ [東Ｐ]
<3377> バイク王 [東Ｓ]
<3612> ワールド [東Ｐ]
<4394> エクスＭ [東Ｇ]
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<7975> リヒトラブ [東Ｓ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]

※決算発表予定は変更になることがあります。

★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。


株探ニュース