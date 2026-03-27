　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61342.98　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61141.78　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60802.18　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59270.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58648.71　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58078.02　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57197.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56495.24　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55293.78　　均衡表雲上限(日足)
55124.59　　25日移動平均線
55014.26　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55010.60　　均衡表基準線(日足)
55010.60　　均衡表転換線(週足)
54341.76　　13週移動平均線
53473.85　　75日移動平均線

53373.07　　★日経平均株価27日終値

53329.43　　均衡表雲下限(日足)
53051.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52977.77　　6日移動平均線
52964.08　　均衡表転換線(日足)
52188.29　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51950.50　　26週移動平均線
51845.04　　均衡表基準線(週足)
50979.00　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50034.82　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48906.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48886.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47881.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47564.01　　200日移動平均線
45822.99　　ボリンジャー:-2σ(26週)
42759.23　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　63.43(前日53.25)
ST.Slow(9日)　　51.29(前日40.19)

ST.Fast(13週)　 40.24(前日41.03)
ST.Slow(13週)　 53.52(前日53.78)

［2026年3月27日］

株探ニュース