

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61342.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61141.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60802.18 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59270.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58648.71 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58078.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57197.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56495.24 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55293.78 均衡表雲上限(日足)

55124.59 25日移動平均線

55014.26 ボリンジャー:＋1σ(26週)

55010.60 均衡表基準線(日足)

55010.60 均衡表転換線(週足)

54341.76 13週移動平均線

53473.85 75日移動平均線



53373.07 ★日経平均株価27日終値



53329.43 均衡表雲下限(日足)

53051.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

52977.77 6日移動平均線

52964.08 均衡表転換線(日足)

52188.29 ボリンジャー:-1σ(13週)

51950.50 26週移動平均線

51845.04 均衡表基準線(週足)

50979.00 ボリンジャー:-2σ(25日)

50034.82 ボリンジャー:-2σ(13週)

48906.20 ボリンジャー:-3σ(25日)

48886.74 ボリンジャー:-1σ(26週)

47881.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

47564.01 200日移動平均線

45822.99 ボリンジャー:-2σ(26週)

42759.23 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 63.43(前日53.25)

ST.Slow(9日) 51.29(前日40.19)



ST.Fast(13週) 40.24(前日41.03)

ST.Slow(13週) 53.52(前日53.78)



［2026年3月27日］



株探ニュース

