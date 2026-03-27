　3月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3106銘柄。東証終値比で上昇は1423銘柄、下落は1612銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが120銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は760円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6997>　日ケミコン　　　　 1610　 +156（ +10.7%）
2位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　108.9　 +6.9（　+6.8%）
3位 <9348>　アイスペース　　　　603　　+37（　+6.5%）
4位 <2894>　石井食　　　　　　　377　　+21（　+5.9%）
5位 <402A>　アクセルＨＤ　　　587.9　+29.9（　+5.4%）
6位 <8742>　小林洋行　　　　　516.9　+24.9（　+5.1%）
7位 <288A>　ラクサス　　　　　　125　　 +6（　+5.0%）
8位 <429A>　テクセンド　　　　 2915　 +132（　+4.7%）
9位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　120　　 +5（　+4.3%）
10位 <7521>　ムサシ　　　　　 2860.9 +111.9（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2692>　伊藤忠食　　　　　10985　-1995（ -15.4%）
2位 <2733>　あらた　　　　　　 2602　 -403（ -13.4%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　 -0.8（　-8.0%）
4位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　　316　　-26（　-7.6%）
5位 <8127>　ヤマトインタ　　　　537　　-43（　-7.4%）
6位 <4241>　アテクト　　　　　　651　　-51（　-7.3%）
7位 <4344>　ソースネクス　　　　119　　 -6（　-4.8%）
8位 <4387>　ＺＵＵ　　　　　　　644　　-31（　-4.6%）
9位 <4465>　ニイタカ　　　　　 2230　 -100（　-4.3%）
10位 <6186>　一蔵　　　　　　　　365　　-16（　-4.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7205>　日野自　　　　　　395.7　 +8.7（　+2.2%）
2位 <3402>　東レ　　　　　　　 1140　+25.0（　+2.2%）
3位 <4755>　楽天グループ　　　754.9　 +9.9（　+1.3%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　22340　 +270（　+1.2%）
5位 <2503>　キリンＨＤ　　　 2536.6　+28.1（　+1.1%）
6位 <5711>　三菱マ　　　　　 5184.1　+54.1（　+1.1%）
7位 <3401>　帝人　　　　　　 1625.6　+16.6（　+1.0%）
8位 <6103>　オークマ　　　　 3716.5　+36.5（　+1.0%）
9位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 5464.1　+53.1（　+1.0%）
10位 <6988>　日東電　　　　　 3175.9　+29.9（　+1.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2801>　キッコマン　　　　 1399　-44.5（　-3.1%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　　 2005　-32.0（　-1.6%）
3位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1121　-16.0（　-1.4%）
4位 <6471>　日精工　　　　　　 1140　-12.5（　-1.1%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3906　　-40（　-1.0%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1420　-14.5（　-1.0%）
7位 <4385>　メルカリ　　　　 3727.9　-36.1（　-1.0%）
8位 <9107>　川崎汽　　　　　 2744.9　-25.6（　-0.9%）
9位 <7751>　キヤノン　　　　 4403.4　-36.6（　-0.8%）
10位 <7011>　三菱重　　　　　　 4540　　-37（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース