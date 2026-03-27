[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1423銘柄・下落1612銘柄（東証終値比）
3月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3106銘柄。東証終値比で上昇は1423銘柄、下落は1612銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが120銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は760円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6997> 日ケミコン 1610 +156（ +10.7%）
2位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 108.9 +6.9（ +6.8%）
3位 <9348> アイスペース 603 +37（ +6.5%）
4位 <2894> 石井食 377 +21（ +5.9%）
5位 <402A> アクセルＨＤ 587.9 +29.9（ +5.4%）
6位 <8742> 小林洋行 516.9 +24.9（ +5.1%）
7位 <288A> ラクサス 125 +6（ +5.0%）
8位 <429A> テクセンド 2915 +132（ +4.7%）
9位 <3358> Ｔｒａｉｌ 120 +5（ +4.3%）
10位 <7521> ムサシ 2860.9 +111.9（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2692> 伊藤忠食 10985 -1995（ -15.4%）
2位 <2733> あらた 2602 -403（ -13.4%）
3位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
4位 <5535> ミガロＨＤ 316 -26（ -7.6%）
5位 <8127> ヤマトインタ 537 -43（ -7.4%）
6位 <4241> アテクト 651 -51（ -7.3%）
7位 <4344> ソースネクス 119 -6（ -4.8%）
8位 <4387> ＺＵＵ 644 -31（ -4.6%）
9位 <4465> ニイタカ 2230 -100（ -4.3%）
10位 <6186> 一蔵 365 -16（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7205> 日野自 395.7 +8.7（ +2.2%）
2位 <3402> 東レ 1140 +25.0（ +2.2%）
3位 <4755> 楽天グループ 754.9 +9.9（ +1.3%）
4位 <6857> アドテスト 22340 +270（ +1.2%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2536.6 +28.1（ +1.1%）
6位 <5711> 三菱マ 5184.1 +54.1（ +1.1%）
7位 <3401> 帝人 1625.6 +16.6（ +1.0%）
8位 <6103> オークマ 3716.5 +36.5（ +1.0%）
9位 <6674> ＧＳユアサ 5464.1 +53.1（ +1.0%）
10位 <6988> 日東電 3175.9 +29.9（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1399 -44.5（ -3.1%）
2位 <6526> ソシオネクス 2005 -32.0（ -1.6%）
3位 <3092> ＺＯＺＯ 1121 -16.0（ -1.4%）
4位 <6471> 日精工 1140 -12.5（ -1.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 3906 -40（ -1.0%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1420 -14.5（ -1.0%）
7位 <4385> メルカリ 3727.9 -36.1（ -1.0%）
8位 <9107> 川崎汽 2744.9 -25.6（ -0.9%）
9位 <7751> キヤノン 4403.4 -36.6（ -0.8%）
10位 <7011> 三菱重 4540 -37（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6997> 日ケミコン 1610 +156（ +10.7%）
2位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 108.9 +6.9（ +6.8%）
3位 <9348> アイスペース 603 +37（ +6.5%）
4位 <2894> 石井食 377 +21（ +5.9%）
5位 <402A> アクセルＨＤ 587.9 +29.9（ +5.4%）
6位 <8742> 小林洋行 516.9 +24.9（ +5.1%）
7位 <288A> ラクサス 125 +6（ +5.0%）
8位 <429A> テクセンド 2915 +132（ +4.7%）
9位 <3358> Ｔｒａｉｌ 120 +5（ +4.3%）
10位 <7521> ムサシ 2860.9 +111.9（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2692> 伊藤忠食 10985 -1995（ -15.4%）
2位 <2733> あらた 2602 -403（ -13.4%）
3位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
4位 <5535> ミガロＨＤ 316 -26（ -7.6%）
5位 <8127> ヤマトインタ 537 -43（ -7.4%）
6位 <4241> アテクト 651 -51（ -7.3%）
7位 <4344> ソースネクス 119 -6（ -4.8%）
8位 <4387> ＺＵＵ 644 -31（ -4.6%）
9位 <4465> ニイタカ 2230 -100（ -4.3%）
10位 <6186> 一蔵 365 -16（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7205> 日野自 395.7 +8.7（ +2.2%）
2位 <3402> 東レ 1140 +25.0（ +2.2%）
3位 <4755> 楽天グループ 754.9 +9.9（ +1.3%）
4位 <6857> アドテスト 22340 +270（ +1.2%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2536.6 +28.1（ +1.1%）
6位 <5711> 三菱マ 5184.1 +54.1（ +1.1%）
7位 <3401> 帝人 1625.6 +16.6（ +1.0%）
8位 <6103> オークマ 3716.5 +36.5（ +1.0%）
9位 <6674> ＧＳユアサ 5464.1 +53.1（ +1.0%）
10位 <6988> 日東電 3175.9 +29.9（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1399 -44.5（ -3.1%）
2位 <6526> ソシオネクス 2005 -32.0（ -1.6%）
3位 <3092> ＺＯＺＯ 1121 -16.0（ -1.4%）
4位 <6471> 日精工 1140 -12.5（ -1.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 3906 -40（ -1.0%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1420 -14.5（ -1.0%）
7位 <4385> メルカリ 3727.9 -36.1（ -1.0%）
8位 <9107> 川崎汽 2744.9 -25.6（ -0.9%）
9位 <7751> キヤノン 4403.4 -36.6（ -0.8%）
10位 <7011> 三菱重 4540 -37（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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