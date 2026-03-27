STVニュース北海道

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注目の裁判は原告の逆転勝訴となりました。

最高裁前から中継です。

逆転勝訴となった最高裁判所前からお伝えします。

ハンター・池上さんに率直に伺います。

今どんなお気持ちですか？

（池上さん）「長い１年間かかったけれども、きょうの最高裁の裁判長の話をですね、１か月前に陳述した通りのこちらの思いを伝えた。その通りのことを言っていただいたので、最高に良かったという判決をいただきましたね。完全決着です」

池上さんが弁護団とともに最高裁から出てきたのは１５分ほど前でした。

逆転勝訴の文字を掲げて、応援に来たハンターからも拍手も上がっておりました。

弁護団は最高裁による自らの判決を強く訴えてきました。

池上さんはいま７７歳です。

所持許可を取り消されてから７年が経ちます。

最高裁の判断として自ら判決をするのか、高裁に差し戻すのかという選択がありますが、弁護団は自ら判決をしてほしいと強く訴えてきました。

池上さんは係争中、「ハンター皆の思いを背負って戦っている」と常々話していました。

銃の発砲の安全性が問われたこの裁判において、最高裁で出された判決、逆転勝訴でした。

道民をクマ被害から守るハンターにとって、大きな意味を持つ判決となりました。