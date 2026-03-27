人気占い師が集結！ダイバーシティ東京 プラザで「お試し占い鑑定」イベント開催
メディア工房は3月29日まで、複合商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」にて期間限定の占いイベントを実施している。時間は11時〜18時。
日替わりで有名占い師が登場
TVや雑誌で話題の人気占い師が対面で鑑定を行い、恋愛や仕事などの悩みに応える。期間中は日替わりで、平日2名、土日3名の体制で鑑定を実施する。
出演者には、多くのメディア出演歴を持つ姓名鑑定士・スピリチュアルセラピストの花凜氏や、鑑定歴30年以上で、渋谷の占い館では行列ができるほどの人気を誇るJUNO氏、TV番組「的中王2025」で優勝したmukulu氏、元タレントオンライン占いで1位の実績を持つなど、恋愛占いに定評のあるEna氏など豪華な顔ぶれがそろう。
会場は、5階のABC-MART GRAND STAGE前。開催当日「三井ショッピングパークカード《セゾン》」に新規入会した来場者を優先に、人気占い師によるお試し鑑定を提供する。
日替わりで有名占い師が登場
TVや雑誌で話題の人気占い師が対面で鑑定を行い、恋愛や仕事などの悩みに応える。期間中は日替わりで、平日2名、土日3名の体制で鑑定を実施する。
出演者には、多くのメディア出演歴を持つ姓名鑑定士・スピリチュアルセラピストの花凜氏や、鑑定歴30年以上で、渋谷の占い館では行列ができるほどの人気を誇るJUNO氏、TV番組「的中王2025」で優勝したmukulu氏、元タレントオンライン占いで1位の実績を持つなど、恋愛占いに定評のあるEna氏など豪華な顔ぶれがそろう。
会場は、5階のABC-MART GRAND STAGE前。開催当日「三井ショッピングパークカード《セゾン》」に新規入会した来場者を優先に、人気占い師によるお試し鑑定を提供する。