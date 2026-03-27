2026年の「アイヴァー・ノヴェロ賞」に、シンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーン、俳優のキース・アレンを父に持つシンガー・ソングライターのリリー・アレン、ロックバンドのウルフ・アリスらがノミネートされた。オリヴィアは「The Art of Loving」でのベスト・アルバムを含めた2部門で同アワード初のノミネートを達成した。



【写真】カムバックアルバムが候補に 熱唱するリリー・アレン

ベスト・アルバムにはほかにもリリーのカムバックアルバム「West End Girl」、ウルフ・アリスの「The Clearing」、ジム・レガシーの「Black British Music」、CMATの「Euro Country」などが候補に挙がっている。



ほかにも、ジェイコブ・アロン、セルフ・エスティーム、ケイ・テンペスト、フレイザー・T・スミスらが2部門にノミネートされている。



一方でライジング・スター賞には、クロエ・キーシャ、ディヴォース、ジェイコブ・アロン、Kwn、スカイ・ニューマンが候補に挙がった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）