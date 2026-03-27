ゲーム実況YouTuberで「最高齢のゲーム動画投稿」のギネス記録を持つYouTuber・Gamer grandmaこと森浜子さん（96）が、27日までに自身のYouTubeを約3年ぶりに更新した。



【写真】96歳ゲーマーおばあちゃんの素顔

森さんは「動画を出せなかった理由を話します」と題した動画を公開。「こんにちは。今96歳です。前はゲームやってましたけど、今はやってません」と、ゲームから離れていることを明かした。



理由について「腰の骨と足の骨と折れちゃったんでね。歩くことを禁止、立つことも禁止。ひとりで全部やれない。人に支えてもらってます。前は元気でそれこそ跳んで歩いたけど、元気が良すぎてダーッと滑って。廊下で。救急車で運ばれて、病院に入院したって状態です」と説明した。



介護者の支援を受け生活し、リハビリに励んでいる近況を報告した森さんは「今は安心して歩けるように練習してます。今は治りつつあるから、今は元気です。このぶんだと、近いうちに治るかもしれない。今は歩けないけど、そのうちOKが出れば歩けるようになる。そんな長い先の話じゃないと私は思っています。一日も早く立って、歩けるようになりたい。今がんばって、栄養のあるものを食べてます」と“完全復活”を期した。



森さんは「私は治ると思っています。いつもこれで治っていた。自分で治りたいと思うと、絶対治る。自信がある。だからがんばって治します。そうすると、少しずつ自分で自覚できるんですよ。治っていくのがわかるんです」とハキハキと語った。



コメント欄には「生きててくれてマジで嬉しい!」「うわ、ガチで嬉しい生きててくれただけで、ほんまにそれだけ!!!」「マジで元気で良かった。グランマお大事に」と、驚異の回復を祈る声が相次いだ。



動画で「今はやってません」としたゲームだが、動画の概要欄には「スーパーマリオワンダーとかだけはちょっとやっていたのですが…（笑）」と告白していた。



（よろず～ニュース編集部）