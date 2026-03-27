QWER（キューダブリューイーアール）が「3月第4週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した3月第4週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の3月第4週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でQWERは、ファン投票4万467票とストリーミング0．4％を記録して合計44．3％の支持を得て首位に立った。

続いてJANNABI（チャンナビ）はファン投票1万8708票とストリーミング0．3％で合計20．6％の支持を得て月間チャートに進出し、3位はファン投票8843票とストリーミング0．8％で合計10．4％の支持を受けたBLACKPINK（ブラックピンク）がランクインした。

ダブル慶事を享受しているQWER（チョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨン）は4月27日午後6時に4枚目のミニアルバム『CEREMONY』を発売して電撃カムバックする。4人は20日から3日間アンコールコンサート「QWER 1ST WORLD TOUR 『ROCKATION：HOMECOMING』 ENCORE IN SEOUL」初日公演でカムバックのスポイラー動画をサプライズ公開した。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。