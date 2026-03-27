お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之とお笑いタレントの吉住が、26日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、あらゆる場面で批判的になる人が増えていることを「1億総ちょっと待って時代」とやゆした。

井口は、過去にファンが1人もいないエピソードを披露すると「その時から応援していた人の気持ちを考えろ」とコメントが来たことに言及。そのような発言する人は昔からのファンじゃないと指摘し、当人以外で批判する人が出てくることを嘆いた。

吉住も「分かるわ〜」と同調し、学生時代に感じていた違和感を吐露。仲良しの2人組がいて、一方の内気な子に他方の子が強めな言葉を使うことがしばしばあったという。周囲の多くからは「絶対傷ついてる。やめなよ」という声が上がっており、吉住は「余計なお世話だなって。2人の関係性で成り立っているのに勝手に“ちょと待って”みたいな人はいらないなって」と回顧した。

井口はテレビの視聴者にもその傾向があると分析。後輩に強めのツッコミなどを入れると「ちょっとあんなひどい言い方するなんて」とコメントされたり、先輩に厳しいこと言われて自身が良いと思っていても「ちょっと、ちょっと」という意見が出てくる実体験を話した。そして、吉住とともに「日本が“ちょっと待って”であふれてる。ちょっと待って人間ばかり。ちょっと待たせるよね」と続けた。

一方で、吉住は「どんどんたたいてほしい」と、同チャンネルに“ちょっと待って”のコメントがくることは歓迎。井口も「それくらいのことは織り込み済みで話している」とし、配信内でAI批判を展開したことに触れて「どうせAI正しい勢がくる」と先読みした。