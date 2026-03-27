シンガー・ソングライターの嘉門タツオ（67）が27日、大阪市内で恒例ライブ「嘉門タツオ2026春 明るい未来へギャハハハハ！」（4月5日、大阪・なんばHatch）の取材会を行った。

広い交友関係は芸能界だけにとどまらず、高市早苗首相（65）とも30年来の交流を誇る嘉門。自身の代表作「チャラリー〜鼻から牛乳〜」を「チャラリ〜奈良から総裁〜」と替え歌を披露したこともあり、ユーチューブでは「ゆけ！ゆけ！高市早苗！！」をアップ。

今回のライブでも、「（ゆけ！ゆけ！…は）今の状況とかをアップデートしたバージョンで披露したい」と意気込み「政治だけにとどまらずWBC、日米外交、経済…と幅広い楽曲で中身の濃い意味のあるものになると思います」と胸を張った。

高市首相とは最近でも「ショートメッセージとかでやりとりしています」と明かし、「トランプさんが来た時も“ちゃんと食べてますか？”って送ったら“冷凍の豚まんで生きてます”って返ってきました」とユニークなやりとりの一端を明かした。

25日に67歳の誕生日を迎えたばかり。「昔、沖縄の占い師に見てもらったら“嘉門さんのピークは84歳です”って言われまして。ついこないだ、もう1回みてもらったら“ピーク、88歳に延びてます”って言われました」と笑い「そこに向かってますます頑張りますわ」と豪快に笑った。ライブは4月11日に東京・渋谷プレジャープレジャー、同18日には愛知・名古屋ボトムラインでも行われる。