【F1日本GP】FP2はピアストリ首位 メルセデス勢は2、3番手 4連覇中のフェルスタッペン10番手
◇F1第3戦 日本GP フリー走行（2026年3月27日 鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ）
日本GPが開幕してフリー走行が行われ、2回目（FP2）はマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が1分30秒133でトップタイムをマークした。前戦中国GPでF1初勝利を飾ったメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.092秒差の2番手。0.205秒差の3番手には1回目（FP1）でトップだった同僚ジョージ・ラッセル（英国）がつけた。
マクラーレンの昨季総合王者ランド・ノリス（英国）が4番手。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）とルイス・ハミルトン（英国）が5、6番手だった。昨季まで日本GP4連勝のレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は10番手にとどまった。
今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が19番手、ランス・ストロール（カナダ）が21番手と、依然として厳しい状況が続く。今季F1デビューしたレーシングブルズのアービッド・リンドブラッド（英国）はマシントラブルのためノータイムだった。
▽フリー走行2回目順位
(１)ピアストリ（マクラーレン）
(２)アントネッリ（メルセデス）
(３)ラッセル（メルセデス）
(４)ノリス（マクラーレン）
(５)ルクレール（フェラーリ）
(６)ハミルトン（フェラーリ）
(７)ヒュルケンベルク（アウディ）
(８)アルボン（ウィリアムズ）
(９)ベアマン（ハース）
(10)フェルスタッペン（レッドブル）
(11)オコン（ハース）
(12)ローソン（レーシングブルズ）
(13)サインツ（ウィリアムズ）
(14)ガスリー（アルピーヌ）
(15)ハジャー（レッドブル）
(16)ボルトレート（アウディ）
(17)コラピント（アルピーヌ）
(18)ボッタス（キャデラック）
(19)アロンソ（アストンマーチン）
(20)ペレス（キャデラック）
(21)ストロール（アストンマーチン）
(22)リンドブラッド（レーシングブルズ）