◇F1第3戦 日本GP フリー走行（2026年3月27日 鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ）

日本GPが開幕してフリー走行が行われ、2回目（FP2）はマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が1分30秒133でトップタイムをマークした。前戦中国GPでF1初勝利を飾ったメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.092秒差の2番手。0.205秒差の3番手には1回目（FP1）でトップだった同僚ジョージ・ラッセル（英国）がつけた。

マクラーレンの昨季総合王者ランド・ノリス（英国）が4番手。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）とルイス・ハミルトン（英国）が5、6番手だった。昨季まで日本GP4連勝のレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は10番手にとどまった。

今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が19番手、ランス・ストロール（カナダ）が21番手と、依然として厳しい状況が続く。今季F1デビューしたレーシングブルズのアービッド・リンドブラッド（英国）はマシントラブルのためノータイムだった。

▽フリー走行2回目順位

(１)ピアストリ（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ラッセル（メルセデス）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)ルクレール（フェラーリ）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ヒュルケンベルク（アウディ）

(８)アルボン（ウィリアムズ）

(９)ベアマン（ハース）

(10)フェルスタッペン（レッドブル）

(11)オコン（ハース）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)ガスリー（アルピーヌ）

(15)ハジャー（レッドブル）

(16)ボルトレート（アウディ）

(17)コラピント（アルピーヌ）

(18)ボッタス（キャデラック）

(19)アロンソ（アストンマーチン）

(20)ペレス（キャデラック）

(21)ストロール（アストンマーチン）

(22)リンドブラッド（レーシングブルズ）