【あすから】パク・ヒョンシク、前科者の兄＆最年少刑事課長の弟を1人2役を演じ分け 韓国ドラマ『シリウス』放送スタート

【あすから】パク・ヒョンシク、前科者の兄＆最年少刑事課長の弟を1人2役を演じ分け 韓国ドラマ『シリウス』放送スタート