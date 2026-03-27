1児の母・やしろ優、“逆さま好き”4歳長男の“顔出し”ショット公開「将来が可能性ありすぎて楽しみ」「運動神経すごい」
お笑いタレントのやしろ優（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。“やさ丸”こと長男（4）の近影を披露した。
【写真】「運動神経すごい」鉄棒に“逆さ”にぶら下がりポーズを決めるやしろ優の4歳長男
やしろは「逆さま好きだねーw」とつづり、長男が鉄棒にぶら下がり逆上がりのようなポーズをする姿や、三点倒立に挑む様子が収められた写真を披露。活発で運動神経の良さがうかがえる。
この投稿に対し、ファンからは「運動神経すごい」「やさまる君元気いっぱいですごい」「忍者だね」「体幹しっかりしてる やさ丸くんの将来が可能性ありすぎて楽しみ過ぎる」といった声が寄せられている。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。
【写真】「運動神経すごい」鉄棒に“逆さ”にぶら下がりポーズを決めるやしろ優の4歳長男
やしろは「逆さま好きだねーw」とつづり、長男が鉄棒にぶら下がり逆上がりのようなポーズをする姿や、三点倒立に挑む様子が収められた写真を披露。活発で運動神経の良さがうかがえる。
この投稿に対し、ファンからは「運動神経すごい」「やさまる君元気いっぱいですごい」「忍者だね」「体幹しっかりしてる やさ丸くんの将来が可能性ありすぎて楽しみ過ぎる」といった声が寄せられている。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。