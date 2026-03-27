王者マックス・フェルスタッペン苦戦の2026年序盤　相性のいい鈴鹿で復調のきっかけつかめるか

2021年から4年連続でワールドチャンピオンとなったマックス・フェルスタッペンが、2026年F1™シーズン序盤で苦戦を強いられている。開幕2戦を終えて表彰台には届かず、レッドブルにとっても試練の立ち上がりとなった。

史上最年少17歳でF1デビュー

史上最年少でデビューし、長年F1界を牽引してきたフェルスタッペンだが、2026年シーズン序盤は厳しい状況に直面している。

フェルスタッペンは今季これまでに2戦を消化し、ランキング8位。獲得ポイントは8にとどまっている。開幕からトップ10入りは一度のみで、第2戦の中国ではリタイアとなった。

ベネトンやアロウズなどに所属した元F1ドライバーのヨス・フェルスタッペンを父に持つマックスは2015年、トロ・ロッソから史上最年少の17歳でF1にデビュー。2016年シーズン途中でレッドブルに移籍すると、初戦となったスペインでは18歳228日の史上最年少となる優勝を果たした。

2021年にはルイス・ハミルトン（当時メルセデス）と激しい年間チャンピオン争いを演じ、最終戦アブダビでは残り1周でハミルトンを逆転し優勝。初のドライバーズタイトルを獲得した。

以降2024年まで4年連続で世界王者に輝き、現代F1を代表する存在となっている。

特に2023年にはシーズン19勝という記録的な成績を残し、圧倒的な強さを示した。

しかし、2024年後半からはレッドブルの戦闘力低下がみられ、フェルスタッペンは厳しい戦いを強いられてきた。2025年にはチームメートの角田裕毅に大きな差をつけ、終盤の追い上げでタイトル争いに食い込んだものの、ランド・ノリス（マクラーレン）に2ポイント及ばず2位でドライバーズタイトル5連覇を逃した。

歴代3位の通算71勝

フェルスタッペンはここまで、28歳にしてハミルトン（105勝）、ミハエル・シューマッハ（91勝）に次ぐ歴代3位の通算71勝をマーク。「勝つことへの執着」と「強気なレーススタイル」で知られる。

4度の世界王者として背負う期待も大きい。史上屈指の若さで成功を収めてきたフェルスタッペンにとって、勝てない今シーズン序盤は新たな試練となっている。

鈴鹿は4連覇中

シーズンはまだ始まったばかりであり、フェルスタッペンのキャリアを振り返れば、逆境から結果を残してきた例は少なくない。

迎えた日本グランプリ。フェルスタッペンは2022年から2025年まで、鈴鹿で4連覇を果たしている。相性のいいサーキットできっかけをつかみ、2026年が再び王者としての存在感を示す一年となるかどうか、その行方を見守りたい。