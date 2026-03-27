【ニューヨーク＝山本貴徳】米政府に拘束されたベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は２６日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷した。

ロイター通信によると、マドゥロ氏側は、ベネズエラ政府の資金で弁護士費用を支払えないのは、弁護人の支援を受ける権利を保障した米憲法に反すると主張し、起訴の却下を求めた。

マドゥロ氏は麻薬密輸への関与などの罪に問われている。公の場に姿を見せるのは１月の出廷以来で、ともに起訴されている妻のシリア・フローレス氏も同席した。

この日の争点は弁護士費用で、検察側は、ベネズエラへの制裁などを理由に、ベネズエラ政府の資金を弁護費用に充てることは認められないと主張した。これに対し弁護側は、米政府が資金利用を妨げているため、弁護人を自由に選べない状態にあると訴えた。

判事は、この日は弁護士費用について判断を下さなかったが、この問題で事件を却下しない考えを示した。

一方、トランプ大統領は２６日、ホワイトハウスで記者団に対し、マドゥロ氏について「ほかの訴追も起こされるだろう」と述べた。