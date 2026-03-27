一度に多くの来園者を輸送できる大型車体

イベントツールのレンタル・販売・オリジナル製作を手掛けるワン・ステップは2026年3月25日、神奈川県横須賀市の体験型総合公園「長井海の手公園 ソレイユの丘」に、完全電動の次世代型モビリティ「EVトレイン」を提供したと発表しました。

【動画】おお、静か…これが、園内を走るEVトレインの音です！

EVトレインは既に同園で運行を開始しており、ガソリンを使わないクリーンな走行と静音性を実現しています。広大な園内での来園者の歩行負担を軽減し、「動く休憩所」として滞在時間を延ばすとともに、車窓から他のアトラクションへの興味を喚起することで、施設全体の回遊性向上に貢献しているといいます。

車両は蒸気機関車を模した先頭車両が、来園者が乗る客車をけん引する形となります。完全モーター駆動で排気ガスはゼロ、走行音は「タイヤが砂利を踏む音」程度と極めて静かだそうで、園内の動物が暮らすエリアや野外ショーの付近でも運行できるとのこと。

さらに、一度に多くの来園者を輸送できる大型車体でありながら、優れた旋回性能も備えており、走路の大掛かりな改修を行うことなく走行が可能だそうです。

なお、「長井海の手公園 ソレイユの丘」は、神奈川県横須賀市にある南フランスのプロヴァンス地方をテーマにした農業体験型総合公園となっています。