アジア杯制覇のなでしこジャパン、来月は強豪アメリカとの3連戦！…ABEMAが3試合すべてを無料生中継
ABEMA（アベマ）は27日、なでしこジャパン（日本女子代表）が臨むアメリカ遠征での国際親善試合3連戦を独占無料生中継することを発表した。
先日まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で見事優勝し、“アジア女王”への返り咲きを果たすとともに2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得したなでしこジャパン。来月にはアメリカへ遠征し、アメリカ女子代表との3連戦に臨むことが決定している。
FIFAランクはなでしこジャパンの8位に対して、アメリカは2位。ニルス・ニールセン監督の初陣となった2025 SheBelieves Cupでは2−1で勝利したが、過去対戦においてわずか3勝しか挙げておらず、様々な国際大会で幾度となく立ちはだかってきた“宿敵”とも言える対戦相手だ。なでしこジャパンにとって貴重な腕試しとなる3連戦だが、そのすべてをABEMAが独占無料生中継することとなった。
なお、第1戦は日本時間4月12日（日）の6時30分、第2戦は15日（水）の11時、第3戦は18日（土）の10時キックオフ予定となっている。
先日まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で見事優勝し、“アジア女王”への返り咲きを果たすとともに2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得したなでしこジャパン。来月にはアメリカへ遠征し、アメリカ女子代表との3連戦に臨むことが決定している。
なお、第1戦は日本時間4月12日（日）の6時30分、第2戦は15日（水）の11時、第3戦は18日（土）の10時キックオフ予定となっている。