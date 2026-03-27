打倒・イタリア！ 終盤に値千金ヘッド、自身2度目のW杯を目指す40歳FWジェコが誓う「間違いなく彼らが格上。再び全力を尽くす」

狂喜乱舞



PK戦を制したのは

🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ



3大会ぶりのW杯出場を懸け

🇮🇹イタリアとの最終決戦へ！



🏆W杯欧州予選 プレーオフ準決勝

🆚ウェールズ×ボスニア・ヘルツェゴビナ

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