大谷翔平が贈った見事な“輝き”　WS3連覇へ…「現実のものにする可能性は極めて高い」米メディア

大谷がワールドシリーズ3連覇の原動力となる(C)Getty Images

ドジャースが現地時間3月26日、今季開幕戦となったダイヤモンドバックス戦に8−2と快勝し、3連覇へ向けて発進した。

大谷は試合前にドジャースの各選手のロッカーにギフトバッグを用意し、そこには「3連覇しよう」というメッセージと、約60万円とされるセイコー社製の腕時計が入っていた。これを受け、ドジャース専門メディア『DodgersBeat』はXで「このチームは、格が違う」と綴っている。

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また、米メディア『ClutchPoints』は「ショウヘイ・オオタニは、MLB史上最も才能豊かな選手であると広く認識されている。2026年シーズン、4年連続のMVP受賞と自身初となるサイ・ヤング賞の栄冠を手にすれば、その評価は揺るぎないものになるだろう。しかし、彼の圧倒的な個人の力は、それが『勝てる野球』に直結したとき、より大きな意味を持つ」と伝えている。



そして、「オオタニは、チームメイトたちにも自分と同じ志を持ってほしいと願っている」とし、「開幕戦を前に、ドジャースの選手たちがクラブハウスに到着すると、それぞれのロッカーには見事な“輝き”が用意されていた」と、大谷の開幕前ギフトを紹介した。

記事では「オオタニが今シーズンを通して二刀流としての立ち位置を維持できれば、ドジャースが彼の添えたメッセージ（3連覇）を現実のものにする可能性は極めて高いだろう」と、大谷がワールドシリーズ3連覇の原動力になる可能性を示していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]